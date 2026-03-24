Epic Games звільнила понад 1000 співробітників через падіння інтересу до Fortnite

Epic Games / Kotaku

Тривожна тенденція масових звільнень в ігровій індустрії триває. Сьогодні, 24 березня, студія Epic Games оголосила про масштабні скорочення, що торкнуться більше ніж тисячі співробітників. Про це повідомив генеральний директор компанії Тім Суіні у внутрішньому листі співробітникам, який потрапив у ЗМІ.





Причиною скорочень стало зниження активності користувачів у Fortnite, яке почалося ще в 2025 році. За словами Суіні, компанія витрачає значно більше, ніж заробляє, і змушена впроваджувати “серйозні скорочення”, щоб стабілізувати фінансовий стан. Разом із скороченнями Epic планує заощадити понад 500 мільйонів доларів через оптимізацію контрактів, маркетингових витрат та закриття деяких вакансій.

“Деякі з проблем, з якими ми стикаємося, характерні для всієї індустрії: уповільнений ріст, зменшення витрат гравців і жорсткіші економічні умови; поточні консолі продаються гірше, ніж попереднє покоління; і ігри конкурують за час користувачів з іншими формами розваг”, — зазначив Суіні.

Разом із цим студія зіткнулася і з унікальними труднощами:

“Незважаючи на те, що Fortnite залишається однією з найуспішніших ігор світу, нам важко забезпечити стабільну “магію Fortnite” в кожному сезоні; ми лише на початкових етапах повернення на мобільні платформи та оптимізації гри для мільярдів смартфонів; а також у ролі піонера індустрії ми отримали багато викликів, плоди яких тільки починаємо збирати”.

Тім Суіні також уточнив, що скорочення не пов’язані з розвитком штучного інтелекту:





“Що стосується AI, наскільки він підвищує продуктивність, ми хочемо, щоб якомога більше талановитих розробників створювали чудовий контент і технології”.

У листі керівник визначив пріоритети компанії на найближчий період: розвиток Fortnite із новими сезонними подіями, ігровим контентом, історією та live-подіями; прискорення розвитку інструментів для розробників при переході від Unreal Engine 5 і UEFN до Unreal Engine 6; а також підготовка до “масштабних запусків наступного покоління Epic” до кінця року.

Epic Games вже не вперше проходить через складні трансформації. У 1990-х компанія перейшла від 2D до 3D з Unreal 1, у 2000-х — розвивала консольні проекти з серією Gears of War, а у 2012 році зробила ставку на онлайн-ігри з Paragon та Fortnite. Кожного разу Epic перебудовувала свої основи та відновлювала лідерські позиції в індустрії.

Суіні зазначає, що нинішні ринкові умови “найекстремальніші, які ми бачили з тих часів, з великими потрясіннями в індустрії та водночас величезними можливостями для компаній, які опиняться на вершині”. Epic планує використати ці можливості для розвитку своєї екосистеми та залучення інших розробників.

Для тих, хто постраждав від скорочень, передбачений пакет компенсацій: мінімум чотири місяці базової зарплати, збільшений залежно від стажу, оплачуване медичне страхування, у США — до шести місяців покриття. Крім того, компанія прискорює розподіл опціонів на акції до січня 2027 року та подовжує можливість їх викупу на два роки.

Epic Games планує провести загальну зустріч для співробітників у четвер, щоб обговорити дорожню карту та майбутні плани розвитку компанії.

Додатково Telegram-канал Oldboi повідомив, що в Фортнайті будуть видалені три ігрових режими: Festival Battle Stage та Ballistic будуть закриті 16 Квітня, а Rocket Racing закриють в Жовтні. Жодний з цих режимів не отримав більше одного сезонного оновлення.

Ці скорочення підкреслюють складність сучасного ринку ігор: навіть компанії з бенчмарковими хітами, як Fortnite, змушені адаптуватися до нових умов, включно зі зміною поведінки гравців, зростанням конкуренції з іншими розвагами та потребою інвестувати у нові технології.

Джерело: Epic Games