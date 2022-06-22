eBay поглинула британський NFT-маркетплейс KnownOrigin

Ринки криптовалют та NFT зараз перебувають далеко не в найкращій формі, тож цілком очікуваним в теперішніх умовах є злиття і поглинання. Ось, наприклад, сьогодні eBay повідомила про купівлю манчестерського стартапу KnownOrigin, що розвиває однойменний NFT-маркетплейс. Сума угоди, яка була закрита в день підписання — 22 червня, не розголошується. eBay стверджує, що купує всю компанію, включно з IP і командою.

eBay — один з трьох основних гравців ринку електронної комерції, але ринок NFT, де панує висока конкуренція, є для американської інтернет-компанії незвіданою територією. Купівля KnownOrigin — яскраве свідчення, що гігант онлайн-торгівлі має великі плани стосовно відносно NFT.

Місяць тому eBay запустила свою першу колекцію NFT у партнерстві з web3-платформою OneOf. Новітня колекція «Genesis» NFT включає 3D та анімаційні інтерпретації знаменитих спортсменів з обкладинок Sports Illustrated. У eBay пояснюють інтерес до NFT сплеском активності на ринку колекційних предметів.

eBay вбачає у NFT важливий напрямок для подальшого зростання бізнесу. Придбання KnownOrigin підсилить її позиції та сприятиме швидкому просуванню у світ технологій блокчейн і цифрових предметів колекціонування.

У KnownOrigin угоду назвали «початком нової глави» та сподіваються, що ресурси eBay розшити бізнес та вивести його на принципово новий рівень.

KnownOrigin заснували у 2018 році Енді Грей, Девід Мур і Джеймс Морган. Усі три співзасновники приєднуються до eBay. Платформа дає змогу художникам і колекціонерам створювати, купувати та перепродавати NFT. За інформацією CrunchBase, з моменту заснування KnownOrigin вже залучила £3,5 млн.