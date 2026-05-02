Новини IT-бізнес 02.05.2026

GameStop хоче купити eBay: CEO Раян Коен готує пропозицію на $46 млрд

1 травня 2026 року Wall Street Journal повідомив, що GameStop тихо накопичує акції eBay і готує офіційну пропозицію про поглинання. Оголошення пропозиції може відбутися вже цього місяця. Після виходу матеріалу акції eBay злетіли більш ніж на 13% у позаринкових торгах, GameStop — на 3,96%.


Розрив у розмірах компаній вражає. Ринкова капіталізація GameStop становить близько $11,8 млрд, тоді як eBay коштує приблизно $46 млрд. GameStop фактично намагається поглинути компанію, яка у чотири рази більша за неї. Для фінансування угоди компанія може залучити власні кошти — на кінець 2025 року на балансі GameStop було $9 млрд готівки.

За угодою стоїть CEO Раян Коен. Ще у січні 2026 року він публічно заявив Wall Street Journal, що шукає цілі для поглинань у споживчому і роздрібному секторі. Його мета — перетворити GameStop на компанію з капіталізацією понад $100 млрд. Компенсаційний пакет Коена, затверджений у січні, прив’язаний саме до цього орієнтиру і передбачає виплату близько $35 млрд за умови досягнення $100 млрд ринкової вартості.

Якщо угода відбудеться, це буде найсміливіший корпоративний розворот в індустрії за останні роки. GameStop — мережа фізичних магазинів відеоігор, яку мем-трейдери врятували від банкрутства у 2021 році. eBay — один із найстаріших онлайн-маркетплейсів інтернету з понад 130 млн активних покупців. Поєднання двох компаній дозволило б GameStop миттєво отримати масштабну цифрову інфраструктуру замість того, щоб вибудовувати її роками.


Є й логіка в перетині аудиторій: eBay активно просуває колекційні предмети і товари з рук у руки, а це якраз аудиторія геймерів і шанувальників ретро-ігор — базовий клієнт GameStop. Якщо eBay не погодиться на угоду добровільно, Коен може звернутися напряму до акціонерів компанії.

Офіційних коментарів ні від GameStop, ні від eBay поки немає. Деталі пропозиції — ціна, структура угоди, частка готівки і акцій — невідомі. Угода такого масштабу між публічними компаніями з настільки різними розмірами є справжнім раритетом навіть за мірками Волл-стріт.

Джерело: TechSpot

