Новини Пристрої 21.05.2024 о 19:22 comment views icon

Edge Desk – складане портативне робоче місце, яке дозволяє працювати будь-де

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Вадим Карпусь

Автор новин

Edge Desk – складане портативне робоче місце, яке дозволяє працювати будь-де

Сучасні ноутбуки дозволяють працювати на ходу та в різних локаціях. Однак лавка в парку чи повалене дерево не завжди дозволяють тривало працювати в комфортних умовах. Виправити цю ситуацію покликане портативне робоче місце Edge Desk.

Edge Desk – складане портативне робоче місце, яке дозволяє працювати будь-де

Цей пристрій розкладається в повноцінний стіл зі стільцем, що дозволяє комфортно сидіти під час роботи з ноутбуком чи документами. Edge Desk виготовляється з алюмінію. Його загальна вага становить 11,3 кг. Стіл розкладається в повноцінне робоче місце менш ніж за 10 секунд. При цьому конструкція дозволяє регулювати висоту, кут і нахил Edge Desk. Робоча поверхня може повертатися з портретної на ландшафтну орієнтацію залежно від потреб.

Таке робоче місце можна скласти, щоб вивільнити місце в невеличкій квартирі, коли це необхідно. Також стіл можна скласти та перевезти в іншу локацію, наприклад, на дачу чи на природу. Edge Desk складається в плоский пакунок завглибшки 152 мм, тобто його можна помістити в багажник автомобіля. А за $30 можна придбати коліщатка, прикріпити їх на дні та котити його я валізу.

Edge Desk – складане портативне робоче місце, яке дозволяє працювати будь-де

Ціна Edge Desk становить $399,99. Стіл пропонується в білому та чорному кольорі.

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Джерело: newatlas


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