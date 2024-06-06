Експеримент вдався. Українська YouScan повторно вводить чотириденний графік роботи 

Українська компанія YouScan повертається до чотириденного робочого графіку на літній період. Роблять це вже вдруге — минулого року «чотириденку» запровадили як реакцію на травневі обстріли і виснаження команди.

Про це повідомив DOU з посиланням на Chief People Officer компанії Галину Марчук.

Новий графік запровадили після eNPS-опитування, в якому це була найбільш бажана опція серед співробітників.

«В кінці літа підбили підсумки — чотириденка жодним чином не позначилась на продуктивності. Хоч ми були готові до її просідання на цей період. Але по факту результати були гарними, жоден клієнт не обділений увагою. Зате рівень щастя команди зріс дуже помітно.Ще до завершення минулого літа всі почали питати, чи не можна так завжди. Тому ми пообіцяли, що наступного літа обовʼязково повторимо. Уже з нового року внесли в календар на цей рік і дуже чекали», — поділилася Галина Марчук.

Як зазначила Галина, співробітники YouScan найчастіше згадували чотириденний робочий тиждень в опитуванні про перемоги і фейли 2023 року. А також у травневому eNPS-опитуванні. Тому цього року компанія вирішила повторити торішній досвід.

Повідомляється, що всі співробітники (і в Україні, і за кордоном) перейдуть на чотириденний графік.

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Як будуть поєднуватись чотириденний графік і вимкнення світла

Галина Марчук пояснила, що під вимкнення світла YouScan окремо не адаптується. В офісі компанії є генератор, а вдома більшість співробітників ще минулої зими все обладнали до роботи під час знеструмлень. Наразі в Україні перебуває 42 працівники компанії.

«На пʼятниці у відділі success і support є чергування, щоб критичні запити від клієнтів не лишились без уваги. По черзі один зі співробітників залишатиметься на звʼязку, а потім може в інший день відпочити. Оплата і бенефіти на цей період не міняються», — розповіла Галина.

YouScan — це платформа з моніторингу та аналітики соціальних медіа та онлайн-ЗМІ, яка працює на основі штучного інтелекту та має провідні можливості розпізнавання зображень, допомагає бізнесам вивчати думки користувачів, знаходити важливі інсайти та управляти репутацією.