Electronic Arts реорганізується — внутрішні студії розділять між EA Entertainment та EA Sports

Electronic Arts змінює структуру: один з головних видавців ігор вирішив реорганізувати свої внутрішні студії, розділивши їх між двома незалежними структурними одиницями з різними керівниками — EA Entertainment та EA Sports.

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Це не радикальне перекроювання структури, а скоріше її переосмислення. Нове EA Entertainment — це фактично колишнє EA Games. З новою назвою підрозділ отримає більшу автономію і, найімовірніше, тепер займатиметься не тільки розвитком ігрових франшиз, а й іншими медіаактивами компанії в суміжних сферах. Водночас EA Sports, як і раніше, відповідатиме за спортивні ігри та автосимулятори.

Керівний склад Electronic Arts залишиться здебільшого незмінним, хоча деякі перестановки все ж відбудуться. Так, нове EA Entertainment очолить Лора Мілі, яка раніше обіймала посаду операційного директора EA. Співзасновник Respawn Вінс Зампелла керуватиме студіями EA, відповідальними за Apex Legends, а також ігри серій Star Wars та Battlefield. В підпорядкуванні Саманти Раян залишаться студії BioWare, Maxis, Motive та Full Circle, тоді як Джефф Карп й надалі відповідатиме за мобільні ігри. Водночас EA Sports і надалі очолюватиме Кем Вебер.

EA залишить Кріс Браззо, який обіймав посаду директора відділу Experiences (PR, маркетинг та соціальні елементи в іграх), та фінансовий директор Кріс Су. Колишніх топменеджерів на цих посадах замінять нові — Девід Тінсон та Стюарт Кенфілд відповідно.

За словами гендиректора Ендрю Вілсона, ці зміни розширять автономію окремих команд та забезпечать їх необхідними повноваженнями для прийняття швидких та водночас далекосяжних рішень для адаптації до змін мінливого ринкового середовища.

У березні EA повідомила про скорочення 6% штату в рамках реструктуризації (близько 800 співробітників) в межах затвердженого плану реструктуризації та антикризових заходів, що призведе до додаткових витрат від $170 млн до $200 млн.