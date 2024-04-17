Новини Україна 17.04.2024 о 20:09 comment views icon

Енергоатом та Holtec домовились виробляти компоненти малих модульних реакторів в Україні

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Вадим Карпусь

Автор новин

Енергоатом та Holtec домовились виробляти компоненти малих модульних реакторів в Україні

НАЕК Енергоатом та американська компанія Holtec International підписали Угоду щодо виробництва компонентів малих модульних реакторів.

Згідно з Угодою, в Україні будуть створені потужності для виробництва та виготовлення ядерних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів, систем зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива. Водночас документ охоплює інші потреби застосування атомної енергії в Україні та інших країнах регіону.

В минулому Енергоатом та Holtec International вже мали досвід успішної співпраці. Завдяки їхньому співробітництву в Україні побудовано та введене в експлуатацію Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), що дає можливість заощаджувати близько $200 млн щороку. Також це дозволило цілком відмовитись від вивезення відпрацьованого ядерного палива до росії.

Крім того, в листопаді 2023 року, під час візиту міністра енергетики України Германа Галущенка в Вашингтон, Енергоатом та Holtec International уклали угоду про створення на території України заводу для виробництва контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива ЦСВЯП. Раніше вони виготовлялися в США.

Також Енергоатом та Holtec International підписали Угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів Holtec в Україні.

Джерело: Міністерство енергетики України


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