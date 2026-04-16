Не в бункер, а в розетку: Rolls-Royce живитиме 3 млн британських домів трьома мініатюрними ядерними реакторами

На початку тижня британський уряд остаточно схвалив будівництво трьох малих модульних реакторів (SMR) на майданчику Вайлфа на острові Англсі, Північний Уельс. Це спільний проєкт- партнерство між Rolls-Royce та Great British Energy – Nuclear.





Схвалення проєкту та партнерство

Проєкт спрямований на розвиток вітчизняних низьковуглецевих енергетичних технологій. За даними BBC, три установки мають сукупну потужність, достатню для забезпечення електроенергією близько 3 мільйонів домів протягом понад 60 років. Якщо все піде за планом, перші SMR британського виробництва можуть почати постачати електроенергію до національної мережі вже у 2030-х роках.

“Це критично важливий рубіж для Rolls-Royce SMR, для Rolls-Royce та для Великої Британії, оскільки уряд прагне реалізувати свої амбіції щодо “золотої доби” нової ядерної енергетики”, — заявив Туфан Ергінбілгіч, генеральний директор Rolls-Royce, 13 квітня.

Минулого листопада прем’єр-міністр сер Кір Стармер підтвердив, що узбережжя Іньс-Мон (Англсі) стане офіційним домом для трьох перших британських малих модульних реакторів. У рамках партнерства вартістю 2,5 мільярда фунтів стерлінгів майданчик перетворюється на високотехнологічний енергетичний хаб.

Відродження Вайлфи

Оригінальна атомна станція Вайлфа, колись найстаріша ядерна електростанція Британії, завершила 44 роки роботи у 2015 році, вичерпавши свій природний ресурс. Закриття станції було зумовлене застарілою інфраструктурою реакторів 1960-х років та припиненням у 2008 році виробництва спеціального палива, необхідного для їхньої роботи. Хоча початкові плани щодо заміни були скасовані у 2021 році, майданчик тепер починає нову главу після пропозицій 2024 року щодо його перетворення на сучасний енергетичний хаб.





“Проєкт — це беззаперечна перемога для британських інновацій”, — заявив керівник Rolls-Royce SMR Кріс Холертон.

Реактор Rolls-Royce SMR — це водо-водяний реактор потужністю 470 МВт, розрахований на надійне базове навантаження щонайменше 60 років. Кожна установка має компактні розміри приблизно 16 на 4 метри. Згідно з повідомленням World Nuclear News, модульна конструкція дозволяє виготовляти 90% установки за межами майданчика. Перенесення основного обсягу робіт за межі майданчика мінімізує місцеві незручності та забезпечує значно швидший і передбачуваніший графік будівництва.

Енергетична незалежність

Прагнення до енергетичної незалежності стало девізом британського уряду. Розвиваючи власне виробництво, Велика Британія прагне захистити себе від глобальних стрибків цін, одночасно виконуючи амбітні цілі щодо нульових викидів. Для подальшого просування ядерних амбіцій Великої Британії з Національного фонду добробуту виділено 599 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку інженерних розробок та розгортання цих реакторів.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Ми не можемо дозволити собі виключити жодне низьковуглецеве рішення. Ядерна енергетика має бути частиною портфеля, якщо ми справді хочемо досягти кліматичних цілей”, — прокоментував Фатіх Бірол, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Проєкт є потужним двигуном зайнятості. За оцінками чиновників, він створить 8 000 нових робочих місць. З них 3 000 будуть зосереджені безпосередньо в Англсі, ще 5 000 розподіляться по всьому національному ланцюжку постачання. Галузеві лідери назвали це рішення “історичним кроком” у розвитку валлійської промисловості, позиціонуючи майданчик як стартовий майданчик для першого британського флоту малих модульних реакторів.

Перспективи та виклики

Вайлфа вже знала невдалі старти раніше. Попередній план щодо великої станції було скасовано у 2021 році, залишивши місцеву громаду у невизначеності. Хоча роботи на майданчику розпочинаються негайно, остаточне інвестиційне рішення очікується лише на початку наступного десятиліття.

Мета — подолати всі планувальні та регуляторні перешкоди, щоб реактори запрацювали у 2030-х роках. Цей часовий план гарантує, що після врегулювання фінансових та правових питань майданчик зможе почати поставляти електроенергію до мережі протягом наступного десятиліття.

Ядерний контекст

Малі модульні реактори привертають дедалі більше уваги в усьому світі саме через свою гнучкість: на відміну від традиційних гігантських атомних станцій, їх можна будувати серійно на заводах, а потім транспортувати до місця монтажу, що суттєво скорочує час і вартість будівництва. За прогнозами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), до 2050 року у світі може бути введено в експлуатацію від 80 до 300 SMR — переважно у країнах, що прагнуть одночасно скоротити викиди вуглецю та позбутися залежності від імпортованих енергоносіїв.

“Ядерна енергія може бути страшною. Але зміна клімату теж страшна”, — написав Білл Гейтс у своїй книзі з цього приводу.

Окремої уваги заслуговує і радіаційна безпека сучасних SMR: нові покоління реакторів проєктуються з так званими “пасивними системами безпеки”, які не потребують активного втручання операторів чи зовнішнього електроживлення для аварійного охолодження. Це кардинально відрізняє їх від реакторів доби Чорнобиля і Фукусіми, де саме відмова активних систем охолодження призвела до катастроф.





Джерело: Interesting Engineering