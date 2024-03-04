Ентузіасти запустили GTA: Vice City на роутері TP-Link

TP-LINK TL-WDR4900 v1 — це дуже цікавий Wi-Fi-маршрутизатор (роутер). Замість типових процесорів MIPS або ARM у звичайних Wi-Fi-маршрутизаторах, WDR4900 оснащений процесором на базі PowerPC від NXP. Це дало змогу ентузіастам запустити на ньому (майже) повноцінну гру GTA: Vice City.

NXP/Freescale QorIQ P1014, який використовується в WDR4900, є 32-бітним процесором PowerPC e500v2. Ці процесори пропонують повний 36-бітний адресний простір, високу продуктивність (для маршрутизатора, випущеного в 2013 році) і мають контролери PCIe, повідомляє Kittenlabs.

Вони швидко завоювали популярність у спільнотах OpenWrt і Freifunk за те, що є дешевими маршрутизаторами з високою продуктивністю процесора. Обидва чипсети Wi-Fi на 2,4 ГГц і 5 ГГц (виробництва Qualcomm/Atheros) підключаються до центрального процесора через PCIe.

Для платформи було скомпільовано reVC (реінжиніринговану версію GTA Vice City, вихідний код якої знаходиться у відкритому доступі). Для цього знадобилися кастомні збірки premake, glfw3, glew та самої reVC.

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