Фейковий голос Джо Байдена зателефонував демократам Нью-Гемпшира — з вимогою пропустити первинні вибори

Офіс генерального прокурора Нью-Гемпшира розслідує дзвінки, в яких невідомі використали штучно згенеровану версію голосу президента США, щоб змусити демократів уникнути голосування на президентських праймеріз 23 січня.

«Хоча голос в автоматизованому виклику був схожий на голос президента Байдена, це повідомлення, схоже, було створено штучно на основі початкових ознак», — йдеться в заяві офісу (через Ars Technica). «Записане повідомлення виглядає як незаконна спроба зірвати первинні президентські вибори в Нью-Гемпширі та придушити виборців Нью-Гемпшира».

Голос «Байдена» на записі звучить дещо дивно, але, можливо, й міг змусити деяких людей подумати, що дзвінок був реальним.

«Що за дурниці», — каже голос. «Ви знаєте цінність голосування за демократів, коли наші голоси підраховуються. Важливо, щоб ви зберегли свій голос для виборів у листопаді. Голосування цього вівторка лише сприяє республіканцям, щоб знову обрати Дональда Трампа. Ваш голос має значення в листопаді, а не в цей вівторок‎».

Речник кампанії Трампа в коментарі NBC News повідомив, що вони «‎не мають до цього жодного відношення». Керівник національної кампанії Байдена Джулі Чавес Родрігес заявила, що «команда активно обговорює додаткові дії, які необхідно вжити негайно».

Кеті Долан, прессекретар кампанії Діна Філліпса від Міннесоти, який кидає виклик Байдену на праймеріз від Демократичної партії, сказала, що їхня команда не була причетна до створення дипфейку.

Невідомо, хто стоїть за дзвінками, хоча одержувачам фальшиво показали, що вони надходять з особистого номера телефону Кеті Салліван, голови Демократичної партії Нью-Гемпшира. Також незрозуміло, скільки людей отримали дзвінок, але речник Салліван говорить про щонайменше десяток демократів. Водночас за оцінками програми Nomorobo, яка використовується для боротьби з автоматичними викликами, дзвінки здійснювалися від 5000 до 25 000 разів, повідомляє CNN.

Під час праймеріз у Нью-Гемпширі виборці обох головних партій обирають кандидата, який буде їх представляти на загальних виборах цього року. Попри те, що ім’я Байдена не включене в бюлетені для первинного голосування в Нью-Гемпширі, але є «кампанія запису‎», яка підтримує Байдена на праймеріз Демократичної партії.

Рішення прибрати ім’я Байдена було прийнято після того, як він затвердив новий календар голосування, який позбавив Нью-Гемпшир статусу першого штату, який провів первинні вибори.

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Політичні експерти тим часом висловлюють занепокоєння, що дипфейки можуть стати ще більш поширеними в нинішній сезон виборів. Торік Національний комітет Республіканської партії використав цю технологію для створення відео із зображеннями сценаріїв кінця світу після того, як Байден оголосив про свою кандидатуру на переобрання. Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс також публікував фейкові зображення колишнього президента США Дональда Трампа, свого політичного суперника, з доктором Ентоні Фаучі, колишнім чиновником охорони здоров’я.