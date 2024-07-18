Фентезі проти депресії: дослідження підтверджує, що гра Dungeons & Dragons покращує психічне здоров’я

У нове дослідженні виявили, що гра в популярну фентезійну рольову гру Dungeons & Dragons (D&D) позитивно впливає на психіку учасників. Науковці з Ірландії пропонують використовувати цю гру як терапевтичний інструмент у комплексному підході до ментального здоров’я.

Dungeons & Dragons — це настільна рольова гра, де гравці створюють персонажів і разом вигадують історії у фентезійному світі. Один з учасників, Майстер гри, описує пригоди та керує світом, а інші гравці вирішують, як їхні герої діятимуть. Гра розвиває уяву, вчить співпрацювати та розв’язувати проблеми. Кубики допомагають визначити успішність дій персонажів, додаючи елемент випадковості до розповіді.

Дослідники з Університетського коледжу Корка вивчили, як D&D підтримує психологічний стан гравців. Доктор Конор Лінеган, старший автор дослідження, зазначив: «Ми виявили, що D&D приносить гравцям багато переваг. Хоча деякі клінічні психологи вже використовують рольові ігри в терапії, переважно в США, наше дослідження свідчить про потенціал ширшого впровадження таких груп в Ірландії та світі».

Учасники дослідження розповіли про позитивний вплив ескапізму під час гри на їхнє психічне здоров’я. Вони відчували сильне відчуття контролю в грі, особливо коли не мали його в реальному житті. D&D дає змогу гравцям спільно створювати та населяти вигадані світи, що сприяє креативному самовираженню.

Соціальна підтримка, яку отримують гравці, забезпечує емоційний та соціальний зв’язок, а також простір для вільного самовираження. Колективне створення історій у D&D формує унікальне відчуття товариськості та спільного досвіду серед учасників.

Дослідники наголошують на терапевтичному потенціалі D&D, але застерігають про можливі виклики. Наприклад, ескапізм може стати формою уникнення проблем, а чутливі теми в грі можуть викликати дискомфорт або негативні реакції в деяких гравців. Щоб зменшити ці ризики, терапевтичний ведучий гри має ретельно добирати зміст сюжету та створювати підтримуюче й інклюзивне середовище.

Науковці підкреслюють, що D&D не повинна замінювати інші форми підтримки, а розглядатися як додаткова терапія в рамках комплексного підходу до психічного здоров’я. Потрібні подальші дослідження для вивчення ефективності гри серед різних груп населення та в різних умовах.

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Дослідження опублікували в International Journal of Role-Playing.

Джерело: Newatlas