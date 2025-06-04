FEVM представила eGPU NVIDIA RTX 4060-4090 — Thunderbolt 5 та розміри міні-ПК за ціною від $550

Останнім часом у сфері комп’ютерів компактність та мобільність виходять на перший план. Ноутбуки посунули настільні системи, а виробники техніки все частіше намагаються запхати максимум потужності в мінімум простору. Не оминула ця доля й геймерів та авторів цифрового контенту, яким необхідна висока графічна продуктивність. Вони можуть використовувати переваги зовнішньої відеокарти (eGPU), не обтяжуючи себе величезними корпусами. І тут на сцену виходить FEVM зі своїм новим, майже кишеньковим, але дуже серйозним рішенням — FNGT5 PRO.

На виставці Computex 2025 компанія FEVM представила першу зовнішню відеокарту, яка підтримує не лише Thunderbolt 5, а й OCuLink — два найшвидші інтерфейси для зовнішніх графічних рішень. Для довідки: Thunderbolt 5 забезпечує пропусну спроможність 80 Гбіт/с проти 64 Гбіт/с у OCuLink. Тобто менше шансів, що дорогоцінні кадри загубляться десь між відеокартою й екраном.

Хоча більшість eGPU-корпусів сьогодні все ще працюють через USB4, FEVM не стала чекати на USB5 і одразу впровадила контролер Intel JHL9840, який забезпечує повноцінну підтримку Thunderbolt 5. Саме його й використовують у новому FNGT5 PRO.

Розміри eGPU від FEVM становлять всього 143×100×60 мм, тобто в пристрою менше літра простору (0,86 л). Блоку живлення в корпусі немає, тому відеокарта отримує живлення зовні. Але, на додачу, пристрій може передавати до 100 Вт через Power Delivery. Це означає, що ноутбук можна не підключати до окремої зарядки, бо вистачить і цього кабелю. Щоправда, потужним системам цього може бути замало.

Новинка містить не десктопні відеокарти, а мобільні версії для ноутбуків. Але для eGPU-рішень це цілком логічно: менше тепла, нижче енергоспоживання, а продуктивність усе ще серйозна — особливо в порівнянні з тим, що може собі дозволити інтегрована графіка. FEVM пропонує eGPU FNGT5 PRO з трьома варіантами відеокарт:

RTX 4060 Laptop: 3072 ядра, 8 ГБ пам’яті — $552

RTX 4080 Laptop: 7424 ядра, 12 ГБ пам’яті — $1036

RTX 4090 Laptop: 9728 ядер, 16 ГБ пам’яті — $1367

Хоч ціни поки кусаються (особливо якщо замахнутися на RTX 4090), сама ідея — дати максимум продуктивності у форматі, який легко інтегрується в будь-який сценарій мобільної роботи чи дозвілля — цілком заслуговує на увагу. Залишається сподіватися, що інші виробники не забаряться з відповіддю, що розширить вибір та знизить ціни завдяки конкуренції.

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На початку року Asus анонсувала зовнішню відеокарту з Thunderbolt 5 та RTX 5090.

Джерело: videocardz