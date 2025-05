Acer на Computex 2025: ігрові ноутбуки та портативні монітори

Ноутбуки Acer на Computex 2025

Щороку виставка Computex у Тайбеї стає ареною для технологічних гігантів, де кожен намагається здивувати. У 2025 році Acer привезла на виставку чимало нових пристроїв, орієнтованих на геймерів та творців контенту. Також компанія підготувала рішення для тих, хто шукає універсальний пристрій для щоденної роботи, та навіть нестандартні портативні рішення.

Ігрові ноутбуки Acer Predator

Почнемо з ігрових новинок. Acer показала оновлені ігрові ноутбуки серії Predator, зокрема компактний Predator Triton 14 AI. Цей 14,5-дюймовий ноутбук важить усього 1,6 кг, має алюмінієвий корпус товщиною 17,31 мм. Користувачам доступна сенсорна OLED-панель з роздільною здатністю WQXGA+ (2880×1800 пікселів), сертифікована Calman, з частотою 120 Гц та часом відгуку 1 мс. У комплекті йде стилус. Пристрій містить процесор Intel до Core Ultra 9 288V у парі з відеокартою NVIDIA до GeForce RTX 5070. Для охолодження гарячих компонентів в компактному корпусі використовується кулер Dual AeroBlade 3D 6-го покоління з графеновим термоінтерфейсом. Acer Triton 14 AI надійде у продаж у Європі у липні за ціною від €2999.

Ще один пристрій для геймерів — флагманський ігровий ноутбук Predator Helios 18 AI, який Acer вже анонсувала взимку. Ця система містить 18-дюймовий Mini LED 4K-дисплей, процесор до Core Ultra 9 275HX і відеокарту до GeForce RTX 5090. Ще тут є механічна клавіатура з новими перемикачами MagKey 4.0. Ціна у Європі стартує з €3699.

Ультрабуки серії Swift з ШІ

У сегменті надлегких ноутбуків Acer показала Swift Edge 14 AI — пристрій вагою всього 990 г, корпус якого зроблений з магнієво-алюмінієвого сплаву. Його товщина становить 15,9 мм. Усередині міститься процесор Intel до Core Ultra 9 288V, інтегрована графіка Intel Arc, до 32 ГБ оперативної памʼяті LPDDR5X і до 1 ТБ SSD PCIe Gen 4. Час автономної роботи заявлений до 21 години. В Європі продажі стартують у червні з ціною від €1599.

Для авторів цифрового контенту пропонують дві моделі ноутбуків: Swift X 14 AI з процесором AMD до Ryzen AI 9 365 та Swift X 14 на базі чипа Intel до Core Ultra 9 285H. Обидва отримали відеокарти до RTX 5070. Старт продажів запланований на липень, а ціна заявлена від €1799.

Ноутбуки Copilot+ з ШІ для щоденної роботи

Серія Swift Go AI в рамках концепції Copilot+ PC орієнтована на офісну роботу й навчання. Модель Swift Go 16 AI має 16-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю WUXGA+ (2048×1280 пікселів), а Swift Go 14 AI — 14-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю WUXGA (1920×1200 пікселів). Обидві моделі засновані на процесорах Intel до Core Ultra 7 258V, містять до 32 ГБ оперативної памʼяті, твердотілі накопичувачі місткістю до 2 ТБ. Виробник обіцяє автономність до 16 годин. Swift Go 14 AI надійде у продаж в липні з ціною від €1199, Swift Go 16 AI — у серпні від €1299.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Доступні ноутбуки Aspire із ШІ

Лінійка Aspire поповнилась моделями Aspire 14 AI та Aspire 16 AI. Перша побудована на процесорі AMD до Ryzen AI 7 350, має підтримку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, OLED-дисплей із сертифікацією VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Aspire 16 AI — це бюджетне рішення на базі чипа Qualcomm Snapdragon X. Тут використовується 16-дюймовий дисплей з роздільною здатністю WUXGA (сенсорний екран у деяких версіях), порти USB4 Type-C і підтримка Wi-Fi 7. Обидва з’являться в Європі у липні з ціною від €999.

Монітори

Acer також привезла цілу колекцію моніторів. Серед них — Nitro PG271K: 27-дюймовий IPS-дисплей із двома режимами — 4K@72 Гц або FHD@144 Гц. Час відгуку становить 0,5 мс, є ніжка-підставка, кріплення VESA, порти USB-C та HDMI.

Ще є портативний двоекранний монітор PD243YE. Він містить дві 23,5-дюймові панелі Full HD, розміщеними одна над одною. Верхній екран можна нахиляти від 0 до 315 градусів, що може стати у пригоді тим, хто працює з великим обсягом інформації. Підключення здійснюється через USB-C або HDMI.

Для фанатів швидких ігор пропонується Predator X27U F5. Це 26,5-дюймовий QD-OLED-монітор із частотою 500 Гц, роздільною здатністю 1440p, охопленням 99% колірної гами DCI-P3, часом відгуку 0,03 мс, вбудованими динаміками й повністю регульованою підставкою.

На додачу до цього є смарт-монітори: GA321QK P (32″, 4K UHD, 165 Гц, Google TV) та GA341CUR W0 (34″, UltraWide QHD, 240 Гц, Google TV). Вони підійдуть не тільки для роботи, а й для стримінгових розваг.

Оновлений 3D-монітор Predator SpatialLabs View 27 у стандартному варіанті коштуватиме приблизно $2000. Pro-варіант — ще дорожчий, приблизно коштуватиме $3000, але постачатиметься з професійним ПЗ та сервісом.

Джерело: techpowerup 1, 2