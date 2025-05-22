GIGABYTE представила ігрові ноутбуки з автономністю до 14 годин та монітор з Meta 3.0 WOLED панеллю

Ігровий ноутбук GIGABYTE A16 Pro

На виставці Computex 2025 компанія GIGABYTE продемонструвала свої новинки, орієнтовані на геймерів. На стендах компанії демонструвався новий 27-дюймовий монітор на базі панелі WOLED і пара свіжих ігрових ноутбуків — серії A18 і A16 Pro.

Ігрові ноутбуки GIGABYTE A18 та A16 Pro

GIGABYTE показала два нові геймерські ноутбуки — A18 і A16 Pro. Обидва вийшли доволі потужними й націленими на вимогливих користувачів.

GIGABYTE A18 має 18-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю WUXGA (1920×1200 пікселів), частотою 165 Гц і яскравістю 300 ніт. Його можна сконфігурувати процесором до Intel Core i7-13620H, до 64 ГБ оперативної пам’яті і відеокартою до NVIDIA RTX 5070.

GIGABYTE A16 Pro трохи компактніший — 16 дюймів, але з вищою роздільною здатністю WQXGA (2560×1600 пікселів), частотою 165 Гц і відгуком у 3 мс. Ця модель пропонує процесори до Intel Core 7 240H, до 32 ГБ ОЗП, SSD місткістю до 4 ТБ і відеокарту до RTX 5080.

Обидва ноутбуки мають фірмову систему охолодження Windforce Infinity EX, яка витримує TDP до 270 Вт. Попри потужні комплектуючі, виробник обіцяє автономність для цих моделей до 14 годин, що для геймерських ноутбуків є дуже пристойним показником.

WOLED-монітор GIGABYTE MO27Q28G

GIGABYTE MO27Q28G — це 27-дюймовий монітор з WOLED-матрицею нового покоління Meta 3.0, розробленою LG. Монітор має роздільну здатність 2K QHD (2560×1440 пікселів), частоту оновлення 280 Гц і час відгуку 1 мс. Екран вкритий матовим покриттям, що мінімізує відблиски, і охоплює 99% колірного простору DCI-P3.

Серед додаткових фішок — підтримка AMD FreeSync та NVIDIA G-Sync, сертифікація VESA DisplayHDR True Black 500, вбудований KVM-перемикач для керування двома пристроями одночасно, і оновлене меню з функцією Tactical Switch 2.0 — для ще швидшого доступу до налаштувань прямо під час гри.

Джерело: techpowerup, tftcentral