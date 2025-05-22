FIFA запустила власний блокчейн на базі Avalanche й перенесла туди колекційні NFT

Міжнародна федерація футболу (FIFA) оголосила про партнерство з Avalanche для розробки спеціального блокчейну першого рівня (Layer 1). Блокчейн побудовано на основі технологій Avalanche. Цей крок відбувся після запуску оновлення мейннету Avalanche 9000 і має на меті залучення розробників для створення кастомізованих публічних ланцюгів.

FIFA запустила серію NFT на блокчейні Algorand перед Чемпіонатом світу 2022 року в Катарі. У квітні цього року FIFA оголосила про плани щодо міграції NFT на сумісний з EVM ланцюг.

Як стало відомо, FIFA Collect мігрує на власний блокчейн, з чим теж допомагає Avalanche. Очікується пришвидшення транзакцій та зниження вартості комісії.

«Цей крок розширює наші можливості надавати унікальні цифрові колекційні предмети та враження для фанатів завдяки швидкості, масштабованості та сумісності з EVM. Це означає безперешкодну інтеграцію з популярними гаманцями, простіший доступ та надійний фундамент для зростання в майбутньому», — повідомили в FIFA.

Джерело: Avalanche