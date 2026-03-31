У крипті більше не сховаєшся: шахрая, який міняв зовнішність, квартири та телефони, знайшли по слідах у блокчейні

У Південній Кореї розкрили справу криптовалютного шахрайства, в якій організатор схеми привласнив близько $12 млн у 158 інвесторів. Він зник і майже рік переховувався, використовуючи зміну зовнішності та цифрову анонімізацію, але був затриманий завдяки цифровим слідам.





Слідство встановило, що схема діяла приблизно з листопада 2021 року до червня 2022 року. Підозрюваний залучав інвесторів обіцянками стабільного доходу близько 18% на місяць, маскуючи проєкт під криптовалютний майнінг. Загалом у пастку потрапили 158 осіб, а сума втрат склала приблизно 16 млрд вон, що еквівалентно близько $12 млн. Після того як чоловік не з’явився до суду, його оголосили в розшук.

З цього моменту шахрай перебував у бігах близько 10 місяців. Щоб уникнути ідентифікації, він постійно змінював місця проживання, використовував одноразові телефони та перуки. За даними слідства, додатково він отримав допомогу від помічника адвоката, який сприяв у переховуванні та організаційних питаннях.

“Він змінив обличчя: нові повіки, новий ніс. Повне контуринг-моделювання обличчя. Купував перуки, користувався одноразовими телефонами та постійно змінював квартири. Найняв помічника адвоката, щоб той допомагав йому переховуватися. Відмивав гроші через криптовалюту”, — так описують маскування злочинця у Х.

Окремо встановлено, що підозрюваний витратив близько 21 млн вон (приблизно $15-16 тис.) на пластичні операції. Йому змінили форму повік, носа та контури обличчя, що мало ускладнити впізнання під час розшуку. Попри це, повністю уникнути ідентифікації він не зміг.





Ключову роль у його викритті відіграли цифрові сліди. Попри пластичні операції, перуки та постійну зміну адрес, поліція відстежила його переміщення через криптовалютні транзакції, аналіз телефонних метаданих, історію інтернет-пошуку, банківські дані, а також записи з камер спостереження. Фізична зміна зовнішності не вплинула на цифровий профіль, який залишився стабільним протягом усього періоду втечі.

Фактично переміщення шахрая та контакти були реконструйовані через цифрову активність, яка виявилася стабільнішою та точнішою за будь-які спроби фізичної маскування. Саме цей масив даних дозволив визначити локацію злочинця. Після встановлення місця перебування правоохоронці провели обшук у квартирі в провінції Кьонгі, в районі Гурі. Там було виявлено близько 100 млн вон готівкою, що становить приблизно $75 тис. Сам підозрюваний був затриманий на місці.

Справа стала прикладом того, як криптовалютні шахрайські схеми поєднуються з класичним фінансовим обманом та спробами відмивання коштів через цифрові активи. Попри використання криптовалюти для переміщення грошей, повністю приховати рух коштів і особу організатора не вдалося через комплексну цифрову криміналістичну перевірку.

Схожий за масштабом приклад раніше фіксувався у справі китайської криптосхеми PlusToken. Організатори проєкту залучили від 2 до 3 мільйонів інвесторів і акумулювали активи на суму близько $2 млрд у криптовалюті. Схема працювала як псевдо-гаманець із високою дохідністю, після чого ключові фігуранти спробували втекти з коштами через транскордонні перекази та криптообміни. Попри масштабне відмивання, більшість учасників угруповання була ідентифікована через аналіз блокчейн-транзакцій і цифрових слідів інфраструктури сервісу.

Джерело: Х