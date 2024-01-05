Фільм «Першому гравцю приготуватися» буде втілений у метавсесвіті – амбітний проєкт компанії Futureverse та WarnerBros

Компанія Futureverse, яка займається розробкою метавсесвіту та ШІ, запустила проєкт Readyverse Studios. У партнерстві з WarnerBros Discovery компанія хоче перенести франшизу «Першому гравцю приготуватися» (Ready Player One) у метавсесвіт та Web 3.0.

Readyverse захищатиме принципи відкритого метавсесвіту, а саме: цифрове володіння, яке можна підтвердити, інфраструктура спільноти, децентралізація, безпека та взаємодія. Проєкт буде створено з використанням технологічної платформи Futureverse.

«Майбутнє настало навіть швидше, ніж я собі уявляв. З Readyverse Studios ми маємо можливість використовувати революційну технологію, яку Futureverse створював протягом кількох років, щоб втілити в життя найкращу можливу версію метавсесвіту. Я впевнений, що в цій команді ми маємо найяскравіші уми та найщиріші серця, які ведуть нас у наступну главу нашого спільного майбутнього», — каже автор оригінального літературного твору «Першому гравцю приготуватися» Ернест Клайн

Складний стек технологій Futureverse розроблявся понад 5 років, що дало Readyverse Studios шанс вийти на ринок та очікувати прибутку.

«Ми дуже раді ділитися цією безпрецедентною новиною зі світом сьогодні. Завдяки Ерні, Дену [Фара, продюсеру фільма] та нашому партнерству з Warner Bros. Discovery ми маємо унікальну можливість допомогти оживити метавсесвіт, починаючи з інтелектуальної власності, яка продемонструвала свій потенціал. Це лише початок нашої співпраці з голлівудськими та світовими брендами, оскільки ми збираємося розробити шлях для улюбленої комерційної інтелектуальної власності, щоб сформувати майбутнє онлайн-розваг, ігор та соціальних переживань», — кажуть Шара Сендерофф так Аарон Макдональд, співзасновники Readyverse Studios.

Звучить надто гарно…

Джерело: Deadline