CEO збанкрутілого криптовалютного фонду HyperVerse ніколи не існував – The Guardian

Кілька років у соціальних мережах ширилася легенда про те, що Стівен Ріс Льюїс, голова нещодавно збанкрутілого криптовалютного фонду HyperVerse – «фальшива людина», якої насправді не існує. Здається, розслідування The Guardian це підтвердило: жодна організація з його резюме не має даних про нього.

Схоже, усі професійні дані про Ріса Льюїса були сфальсифіковані з метою залучення інвесторів до HyperVerse. Після краху HyperVerse, котрий працював як піраміда, компанія призупинила виведення коштів. Втрати клієнтів могли перевищувати $1 млрд.

The Guardian виявила, що жоден з університетів, які нібито відвідував Ріс Льюїс (університет Лідса та Кембридж) не мав запису про нього у своїх базах даних.

У відео за грудень 2021 року Ріс Льюїс був представлений як CEO та досвідчений керівник, який працював в Goldman Sachs та продав компанію-веброзробка до Adobe, перш ніж запустити власний IT-стартап. Однак Adobe не має жодних записів про будь-яке придбання компанії, що належала Стівену Рісу Льюїсу. Goldman Sachs не змогла знайти жодних записів про те, що Ріс Льюїс працював на неї.

Видання не виявило в Льюїса жодного облікового запису LinkedIn та взагалі будь-якої його присутності в інтернеті, крім рекламних матеріалів HyperVerse. Виявилося, що акаунт Ріса Льюїса у Twitter був створений лише за місяць до виходу відео 2021 року.

Знаменитості та впливові особи, зокрема співзасновник Apple Стів Возняк, публічно підтримали Різа Льюїса. HyperVerse обіцяла створення середовища віртуальної реальності подібно до того, що створила Meta. Возняк у відео підтримав Стівена: «Я не можу дочекатися старту HyperVerse».

У 2022 році The Mirror зазначала, що усі троє знаменитостей (Возняк, Чак Норріс і Ленс Басс), які нібито підтримали Різа Льюїса, відмовилися підтвердити, що знайомі з ним. Інфлюенсери та інші лідери HyperVerse також мовчать про особу Ріса Льюїса. Жоден з них не підтвердив, що зустрічався або розмовляв з ним. Guardian припускає, що усіх причетних просто використали для створення відео.

