Final Fantasy VII Rebirth стала другою за рейтингом Metacritic грою серії

Final Fantasy VII Rebirth стала другою за рейтингом частиною однієї з найдовших франшиз всіх часів на сайті Metacritic, набравши 93 бали. Більше лише у Final Fantasy IX — 94 бали.

Оригінальна Final Fantasy VII для PSOne опинилася трохи нижче Rebirth з 92 балами, а Final Fantasy X і Final Fantasy VI також продемонстрували сильні результати з оцінкою 92 бали, передає PSU. Топ-10:

Final Fantasy IX — 94 Final Fantasy VII Rebirth — 93 Final Fantasy VII (1997) — 92 Final Fantasy X — 92 Final Fantasy VI — 92 Final Fantasy XII — 92 Final Fantasy XIV: Endwalker — 92 Final Fantasy VIII — 92 Final Fantasy XIV: Shadowbringers — 90 Final Fantasy Chronicles — 89

Реліз Final Fantasy VII Rebirth заплановано на 29 лютого 2024 року для PS5. Фінальний трейлер:

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