Новини Ігри 23.02.2024 о 17:57 comment views icon

Final Fantasy VII Rebirth стала другою за рейтингом Metacritic грою серії

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Юрій Орос

Автор новин

Final Fantasy VII Rebirth стала другою за рейтингом Metacritic грою серії

Final Fantasy VII Rebirth стала другою за рейтингом частиною однієї з найдовших франшиз всіх часів на сайті Metacritic, набравши 93 бали. Більше лише у Final Fantasy IX — 94 бали.

Final Fantasy VII Rebirth стала другою за рейтингом Metacritic грою серії

Оригінальна Final Fantasy VII для PSOne опинилася трохи нижче Rebirth з 92 балами, а Final Fantasy X і Final Fantasy VI також продемонстрували сильні результати з оцінкою 92 бали, передає PSU. Топ-10:

  1. Final Fantasy IX — 94
  2. Final Fantasy VII Rebirth — 93
  3. Final Fantasy VII (1997) — 92
  4. Final Fantasy X — 92
  5. Final Fantasy VI — 92
  6. Final Fantasy XII — 92
  7. Final Fantasy XIV: Endwalker — 92
  8. Final Fantasy VIII — 92
  9. Final Fantasy XIV: Shadowbringers — 90
  10. Final Fantasy Chronicles — 89

Реліз Final Fantasy VII Rebirth заплановано на 29 лютого 2024 року для PS5. Фінальний трейлер:

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