Final Fantasy XIV Evercold: дата виходу, нові класи і кросовер з Evangelion / Square Enix Press

24 квітня 2026 року на Fan Festival в Анагеймі продюсер і директор Final Fantasy XIV Наокі Йосіда офіційно розкрив шосте доповнення до гри — Evercold. Реліз запланований на січень 2027 року на PS5, Xbox Series X/S, PS4 і PC. Точна дата поки не названа.





Дія Evercold розгортається на Четвертому відображенні — одному з 14 осколків світу-джерела Гідаелін. За словами Йосіди, цей світ поступово охоплює вічний холод. Доповнення відкриває нову багатосерійну арку The Godless Realms Saga — наступника саги про Гідаелін і Зодіарка, яка тривала від A Realm Reborn до Endwalker.

Рівневий кап зросте з 100 до 110. До гри додадуть два нових класи — танк і далекобійний фізичний DPS, — але їхні назви поки не розкриті. Йосіда підтвердив, що обидва класи є оригінальними для FFXIV і не запозичені з інших частин серії.





Головна механічна новинка — два бойові режими для всіх 21 існуючого класу. Reborn Mode відтворює поточну бойову систему без змін. Evolved Mode пропонує переосмислені ротації здібностей із меншою кількістю вхідних дій, але з більшим акцентом на ідентичність класу. Новий контент Evolved при цьому не є спрощеною версією — за словами Йосіди, він навіть дещо сильніший. Нові класи, що з’являться починаючи з Evercold, підтримуватимуть виключно Evolved Mode.

Окремим анонсом стала тривимірна серія альянс-рейдів EVANGELION — Ghosts of Desire. Кросовер розробляє Square Enix у співпраці зі студією khara — творцями оригінального аніме-серіалу і тетралогії Rebuild of Evangelion. Перша частина рейду вийде разом із Evercold, дві наступні — у подальших патчах.

Президент і CEO Square Enix Такаші Кірю закрив кейноут анонсом версії FFXIV для Nintendo Switch 2 — реліз запланований на серпень 2026 року. Підписка на Switch 2 буде окремою від інших платформ, але наявні підписники отримають знижку 50%. Паралельно з 28 квітня, разом із патчем 7.5, безкоштовна пробна версія гри розшириться до третього доповнення Shadowbringers включно.

Evercold виходить після Dawntrail, яке у 2024 році отримало неоднозначні оцінки спільноти — передусім через критику на адресу сюжету. Попередні доповнення Shadowbringers і Endwalker традиційно вважаються найвищою точкою FFXIV за якістю наративу. Те, що Square Enix назвала дату релізу вже на першому Fan Festival — явище нетипове для серії і сигнал про те, що розробка перебуває на фінальному етапі.

Джерело: Square Enix Press