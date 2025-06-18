«Флеш»: росія «рознесе» всю країну «Шахедами», якщо ефективно не протидіяти

Сергій «Флеш» Бескрестнов, відомий фахівець з радіоелектронної боротьби та безпілотників, попереджає про загрозу масштабування виробництва «Шахедів» та вказує на методи боротьби.

Спеціаліст зазначає у Telegram, що ефективною протидією може стати масове виробництво та застосування дронів-перехоплювачів, та навчання військових їхньому використанню. Також допоможуть засоби РЕБ та мала авіація.

«Як ви знаєте, я оптиміст і б’ю на сполох тільки в крайніх випадках. Росія з такою динамікою «рознесе» нам всю країну «Шахедами». Вони дуже масштабували виробництво і ще масштабують. Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі, виробництву, та оборонним спорудам кінець».

Як повідомляє УНІАН, лише протягом червня росія запустила по Україні 3340 «Шахедів» та 135 ракет. Раніше стало відомо про плани ворога нарощувати виробництво далекобійних дронів до 1000 на день та більше. Також рф посилює частоту їхнього використання — міста як Київ чи Одеса страждають від авіанальотів ледь не щодня.

Змінилася тактика атак: тепер «Шахеди» літають високо та йдуть на різке зниження перед ударом. Це ускладнює використання проти них кулеметів та звичайних мобільних груп. Знахідки військових демонструють більш ефективні засоби навігації та протидії РЕБ на російських БПЛА. У такій ситуації дрони-перехоплювачі у достатній кількості могли б стати кращим засобом. Про одну з таких розробок ITC.ua розповідав раніше.