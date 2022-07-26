FlixBus вперше запустив автобусний маршрут з України до Словаччини та Австрії

FlixBus, найбільший оператор автобусних перевезень Європи, оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії: Львів – Санкт-Пельтен. Перша поїздка відбудеться вже цього тижня, 29 липня 2022 року.

Лінія отримала номер N3272 та має повний маршрут: Львів – Стрий – Мукачево – Ужгород – Кошице – Пряшів – Попрад – Жиліна – Тренчин – Трнава – Братислава – Відень – Санкт-Пельтен.

Автобуси відправлятимуться 4 рази на тиждень: у понеділок, вівторок, п’ятницю і суботу зі Львова; у вівторок, середу, суботу та неділю зі Санкт-Пельтена.

Час у дорозі становить 18 з половиною годин із урахуванням зупинок та закладеним часом на перетин словацького кордону. Проте через непередбачуваність затримок на кордоні час у дорозі може змінюватись. Так, зі Стрийської автостанції Львова автобус відправляється о 15:00, і прибуває о 6 ранку до Братислави, о 7:05 ранку до Відня, а о 8:20 – до кінцевої зупинки Санкт-Пельтен. Назад автобус відправляється о 20:20 зі Санкт-Пельтена, о 21:35 з Відня та 22:40 з Братислави та прибуває о 15:40 наступного дня до Львова.

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“Ми продовжуємо пітримувати українців, які шукають шляхи доїхати до безпечних місць або хочуть повернутись до своїх рідних, – коментує Міхал Леман, директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії. – З новою лінією до Словаччини та Австрії ми надалі розвиваємо мережу зручних та доступних автобусних перевезень. Щоб кожен українець, який потребує їхати, міг отримати своє місце в автобусі, із базовими зручностями для довгої поїздки – зручним кріслом із збільшеним місцем для ніг, кондиціонером, Wi-Fi та працюючою вбиральнею”.

Нова лінія відкриває широкі можливості пасажирам для будування довших маршрутів з пересадками. Зокрема, Відень є великим хабом FlixBus, звідки зручно їхати далі, зокрема до Італії та Хорватії.

Маршрут N3272 Львів – Санкт-Пельтен буде обслуговувати новий партнер – компанія Paulbus. Нагадаємо, що бізнес-модель FlixBus побудована на тісній співпраці з місцевими автобусними перевізниками, де FlixBus відповідає за мережеве планування, технології, ціни, маркетинг, продажі, а автобусні партнери займаються безпосередньо перевезеннями та відповідають за роботу водіїв. Така модель сприяє розвитку малого та середнього бізнесу у кожній з країн, де працює FlixBus, а також створює внески у місцеву економіку через податки та інфраструктурні витрати.

Це вже друга нова лінія, яку FlixBus запускає після початку повномасштабної війни в Україні. Так, 23 червня вперше поїхали зелені автобуси по маршруту N3230 Київ-Вроцлав. Загалом компанія вже має 11 ліній з України до 5 країн Європи: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.

Джерело: FlixBus