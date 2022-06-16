Автобусний лоукостер FlixBus повідомив про відкриття нової автобусної лінії Київ-Вроцлав — перший рейс заплановано на 23 червня.

Автобуси відправлятимуться 4 рази на тиждень: у понеділок, вівторок, четвер і п’ятницю з Києва; у вівторок, середу, п’ятницю і суботу з Вроцлава. Повний маршрут рейсу N3230 Київ-Вроцлав: Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Краків – Катовіце – Вроцлав.

Щодо розкладу, він підлаштований таким чином, щоб можна було їхати по території України лише у денний час. Так з Києва автобус відправляється о 10:30 із Центрального автовокзалу, що на Деміівській площі, об 11:30 — з автостанції «Київ» на вулиці Симона Петлюри 32, о 13:35 — відправлення з автовокзалу Житомира, о 14:55 — з Новограду-Волинського, о 16:30 — з Рівного, о 20:30 — зі Стрийської автостанції у Львові. Потім о 2:35 ночі автобус прибуває до Кракова, о 3:55 — до Катовіце, а о 6:35 — до Вроцлава.

Назад зі Вроцлава відправлення о 20:00, о 22:45 — з Катовіце, о 00:15 — з Кракова, і вже о 7:20 ранку наступного дня автобус прибуває до Львова, о 10:45 — до Рівного, о 12:15 — до Новоград-Волинського, о 13:35 до Житомира, о 15:45 до автостанції «Київ» біля залізничного вокзалу столиці, а о 16:15 — до Центрального автовокзалу у Києві.

7 червня FlixBus відновила другу лінію Київ-Варшава — номер N3221, на додачу до раніше відкритої лінії N3222 до Варшави. Нова лінія курсує двічі на тиждень: через Житомир, Новоград-Волинський, Рівне, Луцьк та Люблін та заїжджає у Києві на автостанцію «Дачна» біля ст. м. Житомирська.

Наразі FlixBus, яка цьогоріч відзначає третю річницю на ринку України, має 10 зелених маршрутів, що з’єднують Україну з європейською мережею FlixBus. Прямі рейси FlixBus має до Польщі, Чехії, Угорщини, а з пересадками з України можна доїхати до більшості міст Європи. Квитки на нові рейси вже зараз можна придбати на сайті FlixBus.ua. Ціни — від 1408 грн з Києва до Вроцлава та від 1838 грн з Вроцлава до Києва.