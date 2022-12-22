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FlixBus вперше запустив автобусний маршрут з України до Німеччини – лінію Київ-Берлін

FlixBus вперше запустив автобусний маршрут з України до Німеччини – лінію Київ-Берлін

Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus повідомив про відкриття першої прямої автобусної лінії з України до Німеччини: Київ – Берлін. Зазначається, що ця лінія отримала номер N3207 та має повний маршрут: Київ – Житомир – Рівне – Львів – Берлін.

Перша поїздка за цим маршрутом відбулася 22 грудня з Києва. Загалом автобуси за маршрутом N3207 відправлятимуться 4 рази на тиждень:

  • з Києва – у понеділок, четвер, п’ятницю і неділю;
  • з Берліна – у понеділок, вівторок, п’ятницю і суботу.

Час у дорозі становить 24,5 години з урахуванням зупинок та закладеним часом на перетин кордону. Партнером FlixBus на цій лінії став перевізник ТОВ «Автоекспрес», який вже працює на іншій лінії FlixBus – з Києва до Праги.

Нова лінія відкриває широкі можливості пасажирам для будування довших маршрутів з пересадками. Берлін – це один із найбільших транспортних хабів FlixBus у Європі. Щодня з цього міста відправляється близько 130 рейсів FlixBus, зокрема до близько 100 міст у Німеччині.

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«FlixBus як компанія народився у Німеччині, і з’єднання Київа та Берліна прямим маршрутом – це символічна подія для нас. Крім того, Берлін входить у ТОП-5 міст із найбільшим попитом серед українських пасажирів. – коментує Міхал Леман, директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії. – Після того, як ми додали цей рейс, квитки на перші рейси з Берліна до Києва та Львова було повністю заброньовані за кілька днів».

На сьогодні FlixBus вже має 15 ліній з України, 7 з яких були відкриті після початку повномаштабної війни. Компанія спрямовує маршрути з України до 6 країн Європи: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.

Квитки на автобуси FlixBus можна бронювати онлайн на сайті, через мобільний додаток FlixBus або партнерські туристичні агентства.


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