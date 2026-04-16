Focker In-Law: невістка Аріана Гранде проти дисфункційного клану Бена Стіллера та Роберта Де Ніро, дивимося трейлер

Focker In-Law: нова невістка Аріана Гранде проти дисфункційного клану Бена Стіллера та Роберта Де Ніро /трейлер

На CinemaCon 14 квітня Universal Pictures показала перший трейлер Focker In-Law з Аріаною Гранде у ролі нової кошмарної невістки. Співачка, акторка та перформерка Аріана Гранде запалила щорічну конвенцію власників кінотеатрів у Лас-Вегасі, представивши перший трейлер фільму Focker In-Law — великого кінотеатрального проєкту, де Гранде демонструє свій комедійний талант разом із Беном Стіллером та Робертом Де Ніро.





Universal Pictures презентувала перший погляд для кіноекспонентів: Гранде грає кохану персонажа — сина героя Стіллера (його виконує Скайлер Гізондо). Оригінальний фільм франшизи, Знайомство з батьками, розповідав про Ґреґа Фокера (Стіллер), який переживає серію незручних ситуацій, намагаючись справити враження на батька своєї дівчини (Де Ніро) перед освідченням. Картина стала касовим хітом, зібравши $330 млн у світовому прокаті та породивши два сиквели.

“Гадаю, можна сказати, що я — новий Де Ніро цієї франшизи”, — пожартував Стіллер зі сцени The Colosseum у Caesars Palace.

‘Невдовзі з-за куліс вийшов сам Де Ніро, викликавши бурхливі оплески. Обидва актори зазначили, що для них честь працювати з Гранде. Де Ніро навіть назвав її “мабуть, найсмішнішою партнеркою по сцені, з якою мені коли-небудь щастило працювати”, тоді як Бен Стіллер ніяково дивився в зал.





У розмові “Actors on Actors” 2026 року з Адамом Сендлером Гранде описала свою героїню як дівчину сина Стіллера, яку він не розуміє і не приймає.

“Він категорично проти мене. І найгірше — його найбільший страх у тому, що я чудово ладнаю з персонажем Роберта Де Ніро, Джеком. Він мене обожнює, і я миттєво отримую схвалення всієї родини”.

Трейлер це підтверджує і навіть більше. Гранде грає Олівію Джонс — турботливу дівчину Генрі (Гізондо). Вона — типова перфекціоністка і повідомляє родині (включно з героїнею Тері Поло), що проходила підготовку як переговорниця ФБР у ситуаціях із заручниками. Тепер вона має намір використати ці навички, щоб “звільнити” свого хлопця від співзалежних стосунків із батьком. І що ще гірше для Ґреґа Фокера — вся родина в захваті від нової дівчини Генрі.

Прем’єра Focker In-Law запланована на період Дня подяки в США. Стрічка виходить у кінотеатрах 25 листопада 2026 року.

Джерело: Variety