Гучно та смертоносно: "Дюна 3" вразила CinemaCon 7-хвилинною сценою жорстокої битви

Дюна 3 / Image: Variety & Warner Bros.

Режисер Дені Вільньов і троє його зірок — Тімоті Шаламе, Зендая та Джейсон Момоа — вийшли на сцену в Лас-Вегасі, щоб представити семихвилинний уривок із відкривальної сцени “Дюни: Частина 3”. Усе стає жорстоким, гучним і смертоносним дуже швидко.





Тімоті Шаламе, здається, міцно вкоренився на троні Падишах-Імператора — але, як ясно дає зрозуміти нові захопливі кадри, управління галактикою коштує дорого. Особливо якщо це означає, що не можна втекти на закат із жінкою, яку насправді кохаєш — Чані (Зендая), — і натомість доводиться бути прикутим до шлюбу з політичної необхідності з принцесою Іруланою у виконанні Флоренс П’ю. І до того ж твої послідовники розв’язали джихад від твого імені, через що кількість жертв зростає до запаморочливих висот.

“Дюна: Частина 3” розгортається через 17 років після попередньої частини. Шаламе розповів, що його Пол перетворився на “своє найгірше бачення самого себе”. В одному з моментів уривку персонаж Момоа каже Полу:

“Ти завоював галактику. Ти знищив тисячі світів. Думаю, ти давно вийшов за межі будь-якого спокутування”.

Незважаючи на те що життя Пола ускладнилося, а його влада над фременами набула більш токсичного характеру, “Дюна: Частина третя” обіцяє той самий епічний розмах, що й дві попередні частини франшизи. Вочевидь, Вільньов вміє перетворювати непроникний і відомо складний літературний матеріал на щось справді кінематографічне й захопливе.





У третій частині повертаються багато акторів із попередніх фільмів — Ребекка Фергюсон, Шарлотта Ремплінг і Хав’єр Бардем, — а деякі виконавці, зокрема Аня Тейлор-Джой, отримали значно більше екранного часу. З’явилися й нові персонажі: Роберт Паттінсон у ролі злодія Сайтала, а також один примітний повернений персонаж — Момоа, воскреслий як гола.

Warner Bros. зробила все можливе з “Дюною” як фіналом своєї презентації на CinemaCon. Студія вивела на сцену десятки фріменів — частина з них спускалася зі стелі на тросах — перш ніж Вільньов вийшов представляти матеріали з “Дюни 3”. Вільньов натякнув, що “Частина 3” поведе історію в новому напрямку.

“Я не хотів іти власними слідами, — сказав він. — Я хотів зробити щось нове”.

Режисер охарактеризував першу частину як “більш медитативну і споглядальну”, другу — як “воєнний фільм”. З огляду на це, третю він називає трилером. “Вона більш насичена екшеном, швидша за темпом і більш емоційна”. Вільньов також із теплотою розповів про завершення десятирічного шляху екранізації франшизи “Дюна”.

“Для мене це було досить хвилюючим — зібрати їх разів останній перед камерою і попрощатися з Полом і Чані в пустелі. Ми стали немов маленькою родиною. Це були 10 років нашого життя”.

Шаламе зазначив, що “виріс” на знімальному майданчику цих фільмів, і назвав роботу з Вільньовом “глибокою честю, якщо не найбільшою честю в моїй кар’єрі“, додавши, що режисер “перебуває на зовсім іншому рівні”.

“Це фільм про ціну влади та про те, як герой може стати саме тим монстром, якого він мав зупинити”, — додав Вільньов.

Вільньов, який незабаром займеться зйомками нового фільму про Джеймса Бонда, пообіцяв, що “Дюна: Частина третя” доведе арку Пола до задовільного завершення. Це не обов’язково означає щасливий кінець.

Фільм є екранізацією другого роману Герберта — “Месія Дюни” — і знімався в Будапешті та Абу-Дабі з липня до листопада 2025 року. Ганс Циммер повертається як композитор, а оператором вперше в серії став Лінус Сандґрен, який замінив Ґрейґа Фрейзера через його зайнятість на байопіках про The Beatles.

Примітно, що прем’єра запланована на той самий день, що й “Месники: Судний день”, і обидва Шаламе та Роберт Дауні-молодший вже жартують про потенційний ефект “Дюнесберга”. “Дюна: Частина третя” вийде в прокат 18 грудня 2026 року.

Джерело: Variety