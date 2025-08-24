Тарантіно шкодує, що не зняв цей фільм з Робертом Де Ніро, Гарві Кейтелем та Пем Грієр

Пем Грієр у фільмі Квентіна Тарантіно "Джекі Браун" / 1997, Miramax Films

Уявна частина доробку Квентіна Тарантіно містить багато нереалізованих проєктів. Найвідоміші — “Убити Білла 3”, “Брати Вега” та “Зоряний шлях”, але був ще один менш відомий проєкт.

Свого часу Тарантіно взяв шість років перерви між зніманням “Джекі Браун” та “Убити Білла” – достатньо довго, щоб зняти якийсь фільм. Як повідомляє World of Real, у нещодавньому інтерв’ю режисер згадав про цю перерву та зізнався, що пауза сталася тому, що він “став надто відомим”. Озираючись у минуле, Квентін шкодує про це та зізнається, що тоді навіть точно знав, який фільм зняв би, якби тимчасово не відійшов від справи.

“У той час я думав про свою екранізацію “Костюму” (The Outfit) з Робертом Де Ніро в ролі Паркера, Гарві Кейтелем як його партнером і Пем Грієр. І є частина мене, яка дуже бажає, тепер, коли вони стали старшими та не можуть цього зробити, щоб я міг зробити це”.

Тарантіно завжди приваблювали романи Річарда Старка Паркера, які стали джерелом й фільму джерела, що стосувалося й кримінальної драми “Постріл в притул” (Point Blank, 1969). Його метою була третя книга, “Костюм”, яка пов’язана з першими двома частинами та утворює цілісну трилогію.

Звичайно, на той час “Костюм” вже з’явився в екранізації 1973 року, режисером якої був Джон Флінн. У цій версії знялися Роберт Дюваль, Джо Дон Бейкер та Карен Блек. Історія розповідає про Ерла Макліна, професійного чиказького кілера, який розплутує смертельно небезпечне павутиння мафіозних інтриг та зрад. Після невдалого пограбування Маклін виявляє, що його команду скомпрометовано, і повинен вистежити інформатора, захищаючи себе та своїх союзників. Напружений, але стриманий кримінальний трилер робить акцент на стратегії, вірності та прихованій напрузі боротьби за владу в злочинному світі, а не на показному насильстві.