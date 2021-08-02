Ариана Гранде станет хедлайнером следующей серии концертов в Fortnite — они пройдут с 7 по 9 августа

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На прошлой неделе Epic Games тизерила выступление «невиданной суперзвезды» в предстоящей серии концертов в Fortnite, а сейчас компания объявила имя этого таинственного исполнителя — это не кто иной, как американская поп-певица Ариана Гранде.

Тизер разлом-тура с участием Арианы Гранде

Виртуальных концертов с участием Арианы Гранде будет пять — их проведут в игре с 7 по 9 августа. Точное расписание:

7 августа, 1:00 по Киеву;

7 августа, 21:00 по Киеву;

8 августа, 7:00 по Киеву;

8 августа, 19:00 по Киеву;

9 августа, 1:00 по Киеву.

Специальный режим тура по разломам будет открываться за 30 минут до начала каждого шоу.

Отдельно разработчики отмечают, что заходить в игру лучше за 1 час до начала представления. В рамках мероприятия можно будет выполнять специальные задания и получать специальные тематические предметы.

Кроме того, членам отряда Fortnite во время Разлом-тура полагаются дополнительные награды. Каждый активный подписчик может зайти в игру в любое время с 5 августа 17:00 до 9 августа 17:00, чтобы получить радужный обнимательный зонтик, экран загрузки «Запредельные грёзы» и тематический разлом-флаг. Среди прочих товаров — экипировка Арианы Гранде и украшение на спину «Поросёнок Смоллз».

Такие виртуальные концерты в Fortnite не новы. В начале 2019-го виртуальный концерт в онлайн-экшене дал американский диджей Marshmello и в итоге за ним наблюдало 10 миллионов игроков, а в конце апреля 2020 года состоялся онлайн-концерт рэпера Трэвиса Скотта — он продлился всего 10 минут, но привлек рекордные 12,3 миллиона зрителей.