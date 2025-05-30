Бен Стіллер має «дві ідеї» для спінофу серіалу «Розрив», і окрему — для відеогри про Lumon Industries

Apple TV+

Науково-фантастичний серіал «Розрив» / Severance став одним із хітів Apple TV+, тож не дивно, що творці, окрім продовження, активно планують побічні проєкти.

Зі слів режисера Бена Стіллера, наразі у команди є «дві конкретні ідеї» щодо потенційних спінофів «Розриву» — і навіть проєкт відеогри про Lumon Industries.

«Є дві конкретні ідеї, про які я вам не розповім, але які ми обговорювали внутрішньо, як можливі ідеї для розвитку», — сказав Стіллер Variety. «Вони ще тільки зароджуються».

Простору для ідей серіал насправді відкриває багацько: цікаво побачити своєрідний приквел про Кіра Ігана з його життям до і після створення власного своєрідного культу, або ж інші напрямки діяльності Lumon, зважаючи на те, що будівля має безліч приміщень, де можуть відбуватись експерименти, подібні до розділеного поверху та відділу обробки макроданих. Тим часом відеогра, на думку головної зірки «Розриву» Адама Скота, це те, для чого цей серіал підходить ідеально.

Цікавий факт: сценарист шоу Ден Еріксон раніше зізнався, що сама ідея «Розриву» прийшла йому вже з існуючої комп’ютерної гри під назвою The Stanley Parable, де офісний працівник Стенлі виконує рутинну роботу, а за ним стежить камера. Одного разу вказівки перестають надходити й чоловік вирішує вийти з кабінету — його зустрічає порожній офіс без колег, в якому панує дивна і гнітюча атмосфера.

Раніше творці «Розриву» вже запустили браузерну гру в онлайні, яка дублює процес роботи відділу обробки макроданних в Lumon — ви збираєте цифри в коробки, аж поки не досягнете прогресу у 100% і тоді до вас завітає містер Мілчек з вечіркою.

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Інші плани команди включають товари, подібні до «клавіатур Lumon», які будуть виробляти в специфічному для серіалу стилі. Раніше в онлайн-магазині Apple вже з’являвся ретро-комп’ютер із «Розриву», щоправда, без можливості покупки, а з посиланням на залаштункові кадри шоу.

«Розрив» / Severance — це науково-фантастичний серіал, що оповідає про працівників технологічної корпорації Lumon Industries, які погодились на хірургічну процедуру, що розділила їхні робочі спогади від домашніх і фактично створила дві особистості в одному тілі: інтро (робочі) не знають, що відбувається вдома, а екстра (домашні) поняття не мають, чим вони займаються на роботі. Головні ролі у серіалі зіграли Адам Скотт, Трамелл Тіллман, Брітт Ловер, Зак Черрі, Джен Таллок, Майкл Чернус, Дічен Лакмен, Джон Туртурро, Крістофер Вокен і Патриція Аркетт.

Перший та другий сезони серіалу «Розрив» наразі транслюються на Apple TV+, а третій перебуває на стадії виробництва. Стіллер раніше зазначав, що робота над продовженням «точно не займе три роки».