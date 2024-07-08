«Фоха — це дипфейк». У Telegram викрили сітку каналів, яка поширює ШІ-відео «українців» із фронту

Російська розвідка використовує передові технології для створення дипфейків, спрямованих на дискредитацію українських військових. Журналісти «Телебачення Торонто» провели розслідування, яке викрило мережу Telegram-каналів, відповідальних за поширення цієї дезінформації.

Дипфейки зображують українських бійців у негативному світлі: від знущань із побратимів до образ дітей. Один із найпоширеніших — серія відео про вигаданого військового із синдромом Дауна на прізвисько Фоха. Ці фейки набули вірусного характеру, особливо на Заході, де їх підхопили впливові особи, зокрема американський пропагандист Алекс Джонс.

Розслідування виявило три ключові Telegram-канали: «Степной ветер», «Рядовой на передовой» і «Розвідник» (пізніше перейменований на «Верон»). Два з них відкрито російські, а третій маскується під український ресурс.

Серед ідентифікованих учасників цієї дезінформаційної кампанії:

Денис Буртік із Луганська, ймовірно пресофіцер «армії ЛНР»;

Філіп Назаров, відомий як Феофан, служить у пресслужбі так званої «народної міліції»;

Іван Філіпонєнко, син високопоставленого чиновника «ЛНР»;

Антон Мікужис, ще один пресофіцер «народної міліції».

Ця група, відома як «Сапфір», діє з 2017 року під керівництвом російського офіцера Олександра Сазонова. Очолює підрозділ громадянка України Катерина Васіліна, завербована російською воєнною розвідкою.

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Використання штучного інтелекту для створення дезінформації стає дедалі поширенішим. Нещодавній звіт OpenAI підтвердив, що Росія, Китай, Іран та Ізраїль застосовували ШІ-технології для маніпуляції громадською думкою.

Джерело: Ain.ua

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