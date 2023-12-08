Фонд розвитку інновацій обрав 15 найкращих українських стартапів

Фонд розвитку інновацій вперше обрав 15 найкращих українських стартапів. Мова йде про компанії, які зробили вагомий внесок у розвиток стартап-екосистеми, продовжують розвиватися й створювати інноваційні розробки навіть в умовах війни.

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За даними Мінцифри, стартапом року став S.lab, який виготовляє екологічне пакування з рослинних компонентів як заміну пінопласту. Цей матеріал розкладається в ґрунті за місяць-півтора та може повністю замінити пластик. У 2023 році S.lab переміг на IT Arena та отримав інвестиції в сумі $10 тис.

Додатково зазначається, що за 4 роки роботи Фонд розвитку інновацій став місцем, яке об’єднує всіх гравців екосистеми. За цей час понад 380 стартапів отримали фінансування в сумі $8,7 млн на розвиток та масштабування. Також на базі Фонду запустили defense-tech кластер Brave1, призначений для посилення обороноздатності країни. Додатково в Фонді започаткували співробітництво зі світовими інституціями — від компанії Amazon до Payoneer.