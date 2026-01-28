Forbes: Власник "Київстар" подав заявку на "поглинання" базових станцій українського Vodafone

Дочка Veon подала заявку в АМКУ щодо контролю над вежами "Vodafone Україна". Фото: Depositphotos

19 січня в Антимонопольний комітет України (АМКУ) надійшла заявка від “дочки” нідерландського Veon щодо контролю над вежами “Vodafone Україна”. Припускають, що з цією угодою компанія планує об’єднати вежові активи обох операторів для продажу з потенційною оцінкою в $300 млн.





Що відомо про компанії?

Йдеться про компанію Ukraine Tower Company (UTC), яка (як і “Київстар”) належить нідерландському телеком-холдингу Veon, а також вежові активи Ukrainian Network Solutions (UNS), що належить українському Vodafone.

Обидві займаються будівництвом та обслуговуванням базових станцій мобільних операторів. UTC була заснована у липні 2021 року, за три квартали минулого мала виторг у ₴2,1 млрд, а річна EBITDA компанії за підрахунками аналітиків Forbes Ukraine складає $50-60 млн.

Юрособа UNS була заснована у листопаді 2023 року, а кінцевим бенефіціарним власником компанії є Насіб Хасанов, який також володіє українським Vodafone. У травні 2024-го оператор передав UNS частину своїх телеком-веж і підписав лізингову угоду щодо оренди місць на них під базові станції. Виторг компанії за дев’ять місяців 2025 року склав ₴528,8 млн, а річна EBITDA — близько $15 млн.





Деталі угоди й ключові цифри

Заявка в АМКУ від UTC про набуття контролю над активами у вигляді єдиного майнового комплексу “Vodafone Україна” була подана 19 січня. Які саме активи в ній фігурують не згадується, але Forbes припускає, що йдеться про вежі, які не були консолідовані під управлінням UNS. Цікаво, що це вже друга заявка від UTC, однак коли була подана перша в АМКУ не уточнюють.

Опитані сайтом інвестаналітики припускають, що фінальна мета угоди — злиття вежових компаній українського Vodafone та Veon в єдиний бізнес з подальшим продажем третій стороні.

“Для активу з EBITDA близько $50 млн і дисконтом 15-20% сума при продажу може складати близько $300 млн”, – каже один із вищезгаданих інвестаналітиків.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року Veon заявляв про свої плани позбутися вежових активів в Україні, Пакистані та Бангладеші до кінця 2023-го. Угоди щодо останніх двох були закриті протягом 2024-2025 років із сумами в $543 млн і $100 млн відповідно. Раніше холдинг також продав свої вежі у росії.

Що кажуть у компаніях?

Директор зі стратегії “Vodafone Україна” Дмитро Пономаренко каже, що “жодних обовʼязкових до виконання угод” між Vodafone, Veon та UTC не існує. Однак оператор розглядає “усі шляхи підвищення ефективності використання інфраструктури”.

“У тому числі шляхом її обʼєднання з іншими учасниками ринку”, — додає Пономаренко.

У Veon не коментують купівлю та подальший продаж веж напряму.

“У довгостроковій перспективі жодна телекомунікаційна компанія не може дозволити собі мати власну інфраструктуру”, — йдеться у відповіді пресслужби на запит Forbes із уточненням, що компанія “зберігає прихильність до стратегії легких активів”.

Раніше сайт писав, що “Київстар” націлився на придбання Comfy. Офіційно угода не підтверджена, однак про неї можуть оголосити вже цього тижня.

Джерело: Forbes