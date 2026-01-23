"Київстар" купує Comfy: ключові цифри та деталі угоди від Forbes

Фото: Comfy

“Київстар” націлився на нове велике придбання: на цей раз йдеться про найбільшого українського ритейлера електроніки та побутової техніки Comfy. Офіційно угода не підтверджена, однак про неї можуть оголосити вже наступного тижня.

Умови угоди

Джерела Forbes Україна на інвестринку стверджують, що йдеться не про повний продаж Comfy, а придбання частки в розмірі 50% зі сторони “Київстар”. При цьому засновник компанії Станіслав Роніс збереже керівну роль.

“Купують частку менеджменту, орієнтовно 10%, можливо, співвласниці Світлани Гуцул, якій належить приблизно 25%, і якусь частку Роніса”.

ТОВ “Комфі Трейд” на 100% належить кіпрській Comfy Holding, кінцеві бенефіціари – Станіслав Роніс та Світлана Гуцул, згідно з даними YouControl. Станом на 22 січня склад власників компанії залишався незмінним.

Про угоду сторони нібито домовились на початку року і вона перебуває на фінішній прямій. Очікується, що публічне оголошення відбудеться вже наступного тижня.

Ключові цифри

Цифри різняться: деякі джерела з інвестринку говорять, що угода могла відбутись з оцінкою для Comfy в понад $300 млн, інші — що ціна ритейлера могла перебувати в діапазоні 4-7 EBITDA.

“Європейські компанії з подібною бізнес-моделлю зазвичай торгуються з мультиплікатором 3,7-4,6x EV/EBITDA”, — каже в коментарі виданню віцепрезидент інвестиційно-банківської компанії Altius Capital Вадим Христофоров, який оцінює компанію в $91–106 млн.

Що кажуть в компаніях та АМКУ

“Київстар” відмовився прокоментувати чутки про угоду, тоді як пресслужба Comfy уникає прямого заперечення чи підтвердження.

“У межах реалізації довгострокової стратегії розвитку компанія аналізує можливості залучення інвестицій, партнерств або інших форматів співпраці, які можуть посилити окремі напрями бізнесу”, — йдеться в обережній відповіді Comfy. “Ключові бенефіціарні власники зберігають довгостроковий фокус на розвитку бізнесу та не розглядають продаж компанії чи нові партнерства, які призведуть до втрати контролю над компанією”.

Тим часом Антимонопольний комітет України у відповідь на запит Forbes заявив, що не отримував від “Київстару” заявки на нові придбання “станом на 30 грудня”.

Контекст

“Київстар” розпочав серію придбань різних бізнесів ще у 2022 році: першим став медичний сервіс Helsi, а торік у квітні оператор купив Uklon за $155,2 млн. ЗМІ писали про угоди з Tabletki.ua та GigaCloud, однак вони все ще перебувають на розгляді АМКУ.

Мета оператора — перетворитись на цифрову компанію і збільшити частку виторгу коштом “не телеком-активів”. У випадку з Comfy може йтися про створення маркетплейсу. Співрозмовники видання кажуть, що в “Київстарі” могли також розглядати придбання “Алло” та Rozetka: однак перший є замалим гравцем, а другий — задорогим.