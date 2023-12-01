Formula E виклала повтори всіх перегонів у вільний доступ (9 сезонів, 116 етапів)

Щоб у новачків був час підготуватися до нового сезону Formula E, який стартує в січні, електрична перегонова серія зробила свій архів етапів доступним для всіх. Тепер можна подивитися (передивитися) кожну з трансляцій попередніх 9 сезонів, починаючи з першої події в Пекіні у 2014 році й до фіналу цього сезону в Лондоні. Загалом це 90 годин відео на 116 етапах.

Архів перегонів Formula E доступний безплатно на сайті та в мобільному застосунку. Для перегляду потрібно лише зареєструватися. Нові етапи, починаючи з 10 сезону 2024 року додаватимуться в архів через сім днів після прямого ефіру.

Проте деякі гонки можна буде поглянути й наживо, Roku безплатно транслюватиме 11 перегонів у прямому ефірі на своєму каналі Roku Channel, передає Engadget. На цій платформі також будуть доступні прев’ю, повтори та інші контент на додаток до прямих трансляцій. Paramount+ транслюватиме п’ять етапів у прямому ефірі разом з CBS, мовником, який транслює Formula E у США.

10-й сезон розпочнеться 13 січня в Мехіко, на автодромі Братів Родрігесів (тут проходить етап Formula 1, проте на іншій конфігурації траси). Всього на 2024 рік заплановано 17 етапів.