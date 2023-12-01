Новини Відео 01.12.2023 о 11:55 comment views icon

Formula E виклала повтори всіх перегонів у вільний доступ (9 сезонів, 116 етапів)

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Formula E виклала повтори всіх перегонів у вільний доступ (9 сезонів, 116 етапів)

Щоб у новачків був час підготуватися до нового сезону Formula E, який стартує в січні, електрична перегонова серія зробила свій архів етапів доступним для всіх. Тепер можна подивитися (передивитися) кожну з трансляцій попередніх 9 сезонів, починаючи з першої події в Пекіні у 2014 році й до фіналу цього сезону в Лондоні. Загалом це 90 годин відео на 116 етапах.

Formula E виклала повтори всіх перегонів у вільний доступ (9 сезонів, 116 етапів)
Так виглядає сторінка відеоповторів 9 сезону Formula E.

Архів перегонів Formula E доступний безплатно на сайті та в мобільному застосунку. Для перегляду потрібно лише зареєструватися. Нові етапи, починаючи з 10 сезону 2024 року додаватимуться в архів через сім днів після прямого ефіру.

Проте деякі гонки можна буде поглянути й наживо, Roku безплатно транслюватиме 11 перегонів у прямому ефірі на своєму каналі Roku Channel, передає Engadget. На цій платформі також будуть доступні прев’ю, повтори та інші контент на додаток до прямих трансляцій. Paramount+ транслюватиме п’ять етапів у прямому ефірі разом з CBS, мовником, який транслює Formula E у США.

10-й сезон розпочнеться 13 січня в Мехіко, на автодромі Братів Родрігесів (тут проходить етап Formula 1, проте на іншій конфігурації траси). Всього на 2024 рік заплановано 17 етапів.

Відео: болід Formula E встановив новий рекорд швидкості в приміщенні — 218,71 км/год

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як ефективно керувати витратами на хмарну інфраструктуру
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg

Андрій Михайленко

Colobridge GmbH, Chief Operating Officer

Дописи
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Дописи
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i: Нова версія неперевершеного звуку
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png

OPPO Ukraine

OPPO — світовий бренд смартпристроїв, який прагне до синергії естетики та інновацій.

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати