Франція передала Києву дві сонячні електростанції на 25,6 та 76,8 кВт·год. Їх встановлять в медичних закладах столиці

Французька компанія Roy Group Energy передала Києву дві унікальних сонячних електростанції як гуманітарну допомогу. Їх планується встановити у медичних закладах Святошинського району столиці.

Одна з цих електростанцій буде встановлена у Консультативно-діагностичному центрі. Вона здатна виробляти 25,6 кВт·год енергії. Іншу, більш продуктивну версію з виробітком 76,8 кВт·год, планується встановити у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Французькі фахівці вже розпочали монтаж електростанції на об’єкті.

«Медичні заклади повинні працювати 24/7, щоб рятувати здоров’я та життя киян. Але медики, в нинішніх умовах відключень електроенергії, не можуть надавати належну медичну допомогу тільки при світлі ліхтарів чи свічок. Повинне працювати спеціальне обладнання реанімації, лабораторії, для якого потрібна електрика. Тому ми продовжуємо забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури столиці альтернативними джерелами живлення», – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що для придбання цих електростанцій французькі партнери зібрали €250 тис. Компанія JCI надала ще €50 тис.

Джерело: Офіційний портал Києва