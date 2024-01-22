Французьська компанія FDJ пропонує €2,6 млрд за шведського розробника онлайн-казино Kindred

Французька ігрова компанія La Francaise des Jeux (FDJ) зробила пропозицію про поглинання шведського провайдера онлайн-казино та букмекерів Kindred Group, що має створити другого за величиною оператора в ігровому секторі Європи. FDJ заявила, що пропонує 130 шведських крон ($12,43) за акцію Kindred, що відповідає вартості компанії в 2,6 млрд євро.

Акції Kindred зросли приблизно на 17% до 122,6 крон, тоді як акції FDJ на початку торгів зросли на 3,9%. Kindred привернула інтерес «кількох сторін» з того часу, як минулого року вона почала розглядати стратегічні альтернативи, включаючи можливе злиття або продаж компанії, повідомляє Reuters.

Пропозиція від FDJ є «найпривабливішим результатом для акціонерів», що спонукало раду директорів Kindred одноголосно рекомендувати цю пропозицію.

FDJ, яка пропонує лотерейні скретч-картки у Франції, в якій французька держава володіє 20% акцій, заявила, що поглинання Kindred Group збільшить її прибутки й призведе до зростання дивідендів на акцію понад на 10%. У 2023 році дохід Kindred склав 893 млн фунтів стерлінгів. Компанія спеціалізується на онлайн-казино й гемблінгу та володіє відомими букмекерськими конторами Unibet та 32Red.