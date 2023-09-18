FurMark Version 2.0 — перше за 16 років оновлення відомого cтрес-тесту для відеокарт

FurMark, колись популярний інструмент для ПК-ентузіастів, офіційно описується як легкий, але інтенсивний стрес-тест для графічних процесорів відеокарт. FurMark також видає оцінку наприкінці свого циклу для можливості порівняння продуктивності відеочипів.

Бенчмарк та стрес-тест і досі актуальний, не зважаючи на останню дату великого оновлення — 2007 рік, передає Tom’s Hardware. Наразі нас чекає перехід від версії 1.X до версії 2.X, першого великого оновлення за 16 років.

Оновлення має принести великі зміни інтерфейсу, які були помічені в бета-версії FurMark Version 2.0. Новою його частиною стане діаграма температури/використання GPU, ще одна зміна — перемикач між FurMark(GL) і FurMark(VK), які використовують API OpenGL і Vulkan відповідно.