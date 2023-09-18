Новини Софт 18.09.2023 о 14:00

FurMark Version 2.0 — перше за 16 років оновлення відомого cтрес-тесту для відеокарт

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Юрій Орос

Автор новин

FurMark, колись популярний інструмент для ПК-ентузіастів, офіційно описується як легкий, але інтенсивний стрес-тест для графічних процесорів відеокарт. FurMark також видає оцінку наприкінці свого циклу для можливості порівняння продуктивності відеочипів.

Бенчмарк та стрес-тест і досі актуальний, не зважаючи на останню дату великого оновлення — 2007 рік, передає Tom’s Hardware. Наразі нас чекає перехід від версії 1.X до версії 2.X, першого великого оновлення за 16 років.

FurMark Version 2.0 — перше за 16 років оновлення відомого cтрес-тесту для відеокарт

Оновлення  має принести великі зміни інтерфейсу, які були помічені в бета-версії FurMark Version 2.0. Новою його частиною стане діаграма температури/використання GPU, ще одна зміна — перемикач між FurMark(GL) і FurMark(VK), які використовують API OpenGL і Vulkan відповідно.

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По-справжньому народні бенчмарки, що відображають реальну продуктивність комп’ютерів

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