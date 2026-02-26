Galaxy S26 Ultra першим відкриває еру смартфонів з підтримкою кодека APV

Galaxy S26 Ultra став першим смартфоном у світі з підтримкою відеокодека Advanced Professional Video (APV), який орієнтований на професійний запис і подальший монтаж.

На презентації Galaxy Unpacked 2026 компанія заявила, що додала підтримку APV як ключову функцію для творців контенту. Кодек анонсували ще у 2023 році для того, щоб якість відео залишалася незмінною навіть після багаторазового редагування. При цьому відео в APV займають майже на 20% менше місця, ніж файли в HEVC, хоча AV1 все ще дає менший розмір.

Galaxy S26 Ultra дозволяє записувати відео в APV до 8K при 30 кадрах на секунду. Кодек працює з HDR та Log-відео і має два профілі якості: APV 422 HQ і APV 422 LQ. Запис 1080p/30fps у профілі HQ займає близько 1,5 ГБ на хвилину, тоді як LQ — приблизно 750 МБ за хвилину. Якщо пам’ять закінчується, відео можна писати одразу на зовнішній накопичувач.

Сам кодек підтримує Full HD, 4K і 8K, формати HDR10 та HDR10+, мозаїчне розбиття кадрів, паралельне кодування і декодування, а також різні варіанти субдискретизації кольору — 4:0:0; 4:2:2; 4:4:4 та 4:4:4:4. Додатково заявлена глибина кольору від 10 до 16 біт і підтримка допоміжних відеоданих на зразок альфа-каналів, інформації про глибину та потоків попереднього перегляду.

APV тепер підтримується на рівні всієї екосистеми: Google додав його в Android 16, Qualcomm інтегрував у Snapdragon 8 Elite Gen 5, а Samsung забезпечила підтримку через Exynos 2600. Це означає, що кодек працює не лише через софт, а вже вшитий у самі процесори. Відео в APV можна редагувати в професійних програмах DaVinci Resolve, LumaFusion та інших. Відзнятий матеріал зі смартфона можна використовувати без зайвих конвертацій.

Нагадаємо, окрім кодека, Galaxy S26 Ultra отримав нову функцію Privacy Display для захисту екрана, потужніший процесор, швидшу зарядку та оновлену камеру. Один блогер вже встиг порівняти камери трьох топових смартфонів і S26 виділяється природніми кольорами зі зменшенням шуму.

