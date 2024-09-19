Garmin inReach Messenger Plus — супутниковий комунікатор за $500 із можливістю надсилати аудіо та фото

Garmin випустила оновлену версію свого супутникового комунікатора inReach Messenger — із додатковими функціями та майже вдвічі більшою від стандартної ціною.

Garmin inReach Messenger Plus, окрім надсилання текстових повідомлень поза зоною покриття стільникового зв’язку, тепер дозволяє відправляти фотографії та голосові повідомлення через супутник (що може стати перевагою в екстрених ситуаціях, коли треба буде надіслати цінну інформацію про обладнання чи травми пошуково-рятувальним групам).

Пристрій також дозволяє користувачам ділитися оновленнями про місцеперебування чи завантажувати прогнози погоди. На Garmin inReach Messenger Plus також передбачена спеціальна кнопка SOS, яка з’єднує користувачів безпосередньо з цілодобовим координаційним центром Garmin для надзвичайних ситуацій.

Як і попередник пристрій має рейтинг IPX7 (тобто зможе пережити перебування у воді на глибині до 1 метра протягом 30 хвилин). Його вага 117 грамів, а діагональ дисплея — 1,08 дюйма (роздільна здатність 160 x 68).

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Щодо часу автономної роботи, то тут пропонують до 600 годин на одному заряді: з надсиланням текстових повідомлень чи оновленням місцеперебування кожні 10 хвилин, або для відправки 250 фото/аудіо.

Для порівняння: оригінальний Messenger коштує $300, тоді як вартість версії Plus сягає $500 без урахування передплати. Тарифні плани наразі коливаються від $11,95 до $49,95 на місяць з розширеним функціоналом для професіоналів та груп користувачів.

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