Fenix 8 за ціною від $1000 отримав вбудовані динамік та мікрофон, а також нові функції для тренувань; тоді як Enduro 3 за $900 може похизуватись світлодіодним ліхтариком та сонячною батареєю, яка подовжить час автономної роботи до 320 годин у режимі GPS.
Fenix 8 став «розумнішим» і завдяки вбудованим динамікам та мікрофону дозволяє приймати телефонні дзвінки «зі зап’ястя» чи реагувати на голосові команди (для екосистеми Garmin — це не новинка, першим голосові можливості отримав Venu 2 Plus), або спілкуватись через нову програму Garmin Messenger.
Варіації Fenix 8 вперше включають AMOLED-дисплей, та стандартний дисплей MIP Solar з новою, вдвічі потужнішою сонячною батареєю: перший доступний у розмірах 43 мм, 47 мм і 51 мм, а другий — 47 мм і 51 мм з приблизним терміном дії заряду 29 і 48 днів відповідно (що значно більше, ніж у стандартних моделей Fenix 8, які отримують від 10 до 29 днів).
Fenix 8 також отримав «герметичні» металеві кнопки, світлодіодний ліхтар та функції ЕКГ, представлені торік на моделях Fenix 7 Pro та Epix Pro. Водночас нові годинники Garmin отримають розширені фітнес-функції для силових тренувань, адаптованих до певного виду спорту, а також опції для дайвінгу та новий інтерфейс карти.
Деякі оновлення дублюються для Enduro 3 — зокрема, вбудований ліхтарик, розширені плани силових тренувань, застосунок Garmin Messenger, ЕКГ, і сонячна батарея (остання забезпечить 90-денну автономність та до 320 годин в режимі GPS).
Годинники доступні для замовлення відсьогодні: вартість Fenix 8 стартує від $999,99, а Enduro 3 продаватиметься за $899,99.
Джерело: AndroidCentral, The Verge
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