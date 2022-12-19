GE Haliade-X — найпотужніший морський вітрогенератор. Один такий може генерувати до 76 ГВт·год на рік, забезпечуючи енергією 20 тис. домогосподарств

Компанія GE Renewable Energy оголосила, що її вітряна турбіна Haliade-X потужністю 12 МВт+ отримала сертифікат повного типу для роботи потужністю до 14,7 МВт від DNV (найбільшого у світі незалежного органу сертифікації).

DNV є міжнародним акредитованим реєстратором та класифікаційним товариством зі штаб-квартирою в Ховік, Норвегія. Раніше Haliade-X отримала сертифікацію, яка підтверджувала, що турбіна може працювати на потужності до 13,6 МВт.

Сертифікат повного типу — це перевірка безпеки та надійності турбін, відповідно до проєктних специфікацій (Haliade-X в цей час є найбільшою вітряною турбіною з повною сертифікацією).

Процес сертифікації Haliade-X (14.7 МВт) включав серію випробувань прототипу, розташованого в Роттердамі, Нідерланди. Прототип був ретельно протестований з листопада 2019 року і встановив кілька світових рекордів безперервної вихідної потужності за один день.

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«У DNV ми прогнозуємо 2 ТВт встановленої морської вітрової потужності до 2050 року. Цей розвиток також пов’язаний з більшими турбінами, такими як Haliade-X GE. Збільшення розміру турбін, лопатей та вежі призведе до покращення факторів ємності. Ми раді підтримати GE нашими сертифікаційними послугами для створення безпечних та надійних вітряних турбін, які підтримують зростання вітроенергетики». Кім Сандгаард-Мерк, виконавчий віцепрезидент із сертифікації відновлюваних джерел енергії у DNV

Тільки одна морська вітряна турбіна GE Haliade-X 14,7 MW-220 може генерувати до 76 ГВт·год валового річного виробництва енергії. Вона здатна забезпечити енергією еквівалент 20 000 європейських домогосподарств та уникнути викидів майже 53 000 тонн вуглекислого газу.

Haliade-X потужністю 14,7 МВт вперше буде введено в експлуатацію на вітряній електростанції Dogger Bank потужністю 3,6 ГВт у Великій Британії, яка стане найбільшою морською вітряною електростанцією у світі, коли буде завершена. Це спільне підприємство SSE Renewables, Equinor та Vårgrønn, розташоване неподалік східного узбережжя Йоркширу.

Завдяки своєму розміру та масштабу Dogger Bank будується у три послідовні етапи: A, B та C. У Dogger C будуть використовувати 87 турбін Haliade-X 14 МВт. Перші три етапи зможуть забезпечити електроенергією до шести мільйонів будинків у Великій Британії (у країні налічується близько 28,1 мільйона домогосподарств). У разі реалізації четвертої фази потужність найбільшої у світі морської вітроелектростанції досягне майже 5 ГВт.

Раніше у Франції запустили першу морську вітряну електростанцію потужністю 480 МВт, яка здатна обслуговувати 700 000 користувачів на рік. Вперше вітроелектростанція виробила електроенергію на початку червня 2022 року, а у вересні було встановлено всі 80 морських вітрових турбін GE Haliade 150-6 МВт.

Джерело: Electrek