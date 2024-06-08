Наступна гра Dragon Age продемонструє ігровий процес 11 червня та отримає нову назву. Як повідомляє IGN, гра, раніше відома як Dragon Age: Dreadwolf буде називатися Dragon Age: The Veilguard. BioWare розкрила багато подробиць про гру, про яку раніше було майже нічого не відомо.

Зміна назви може здивувати. З моменту завершення DLC Trespasser для Dragon Age: Inquisition’s фанати очікували продовження історії Соласа, колишнього компаньйона, який, як виявилося, був ельфійським богом Фен’Харелом, також відомим як Жахливий Вовк (Dread Wolf). Генеральний менеджер BioWare Гері Маккей пояснює, що хоча Солас «все ще є частиною історії Dragon Age: The Veilguard», команда хотіла назву, яка відображала б «справді глибоку та переконливу групу компаньйонів».

У Dragon Age: The Veilguard буде сім членів групи, а також «веселі та плавні швидкі бої», продовжуючи центрувати стратегію через унікальні сили кожного компаньйона.

«Важливо нагадати фанатам, що кожна гра Dragon Age — це новий і дещо інший досвід, і ця гра, більше ніж будь-коли, присвячена вам і вашим товаришам — групі, яку ви повинні згуртувати, щоб боротися на вашому боці. Ми не можемо дочекатися, коли гравці зустрінуться, познайомляться та створять власні особисті стосунки з унікальними компаньйонами у The Veilguard. Це дух цієї гри, цієї історії. Вибираючи, хто приєднається до вас у вашій пригоді, буде боротися разом з вами та в кінці буде поруч з вами», — розповів Гері Маккей.

У блозі BioWare Маккей уточнив: «Кожен із семи унікальних персонажів, які будуть вашими супутниками, матиме глибокий і переконливий сюжет, у якому прийняті вами рішення впливатимуть на ваші стосунки з ними, а також на їхні життя. Ви об’єднаєте цю команду незабутніх героїв, щоб протистояти новій жахливій загрозі, яка викинулася на світ. Природно, Жахливий Вовк все ще відіграє важливу роль у цій історії, але ви та ваші супутники, а не ваші вороги, є серцем цього нового досвіду».

Маккей стверджує, що зміна назви не вивчалася цілеспрямованим тестуванням, яке зазвичай допомагає приймати такі рішення. Він навіть визнає, що залишити назву Dreadwolf могло бути легше.

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«Насправді ми вважаємо, що залишатися з Dreadwolf було б безпечнішим вибором – зрештою, «Dread Wolf» — це крута назва!. Для нас було найважливішим мати назву, яка була б автентичною для компаньйонів, які є серцем цієї пригоди, яку ми створили. Ми працювали протягом усього процесу розробки, щоб створити справді неймовірні передісторії для кожного компаньйона, які значущим чином перетинаються з основною історією».

Отже, хто ж насправді такі Veilguard? Згідно з легендою, Завіса є бар’єром між фізичним світом і Тінню, який є царством духів Dragon Age. Солас, який допоміг створити Завісу, тепер хоче її знищити. Тому, як каже Маккей, завіса потребує охорони.

«Найбільша підказка, якою я можу поділитися, полягає в тому, що ви та ваші напарники, які складають The Veilguard, відіграєте важливу роль у знищенні нової загрози, яка насуваэться на Тедас. Це може бути не просто Солас».

Маккей ще не зовсім готовий назвати учасників подій, але все ж дає деякі підказки щодо того, чого очікувати, включно з початковою інформацією про романи.

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«Ми витратили багато часу на те, щоб наші компаньйони відчувалися справжніми на основі їхнього власного унікального досвіду в цьому великому фантастичному світі, що, своєю чергою, робить ваші стосунки з ними ще більш значущими. Ми доторкнулися до глибинних знань Dragon Age і дослідили її найвідоміші фракції, щоб зробити більш живими кожного із семи супутників та їхні історії».

«Я не буду спойлерити розкриття наступного тижня, але я можу сказати, що ми створили історію, у якій ви можете вплинути на світ і на супутників, які вас оточують. Вплив гравця є важливим для досвіду Dragon Age: The Veilguard і дозволяє кожному гравцеві створювати унікальні особисті зв’язки з обраними супутниками. І, так, ви можете заводити романи з тими супутниками, якими хочете!»

Маккей каже, що рішення скоротити кількість супутників з дев’яти до семи здебільшого пов’язане з тим, що це «правильна кількість для історії, яку ми розповідаємо». Кожна з них має представляти унікальну фракцію або елемент лору Тедаса і матиме власну арку з «історіями кохання та втрати, кожна зі значущими виборами та емоційними моментами».

«Коли ви супроводжуєте своїх супутників, щоб розгадати їхню передісторію та заслужити їхню відданість і дружбу, ви відвідаєте більше регіонів Тедаса в глибшому розмаїтті біомів, ніж в будь-який попередній Dragon Age».

Маккей каже, що у The Veilguard, хоча він підтверджує, що в ній знову буде оригінальний герой, подібний до Вартового, Хоука та Інквізитора.

«Ігри франшизи Dragon Age ніколи не розробляються як безперервна сюжетна лінія гри за грою. У новій історії, яку ми розповідаємо, є знайомі арки, фракції та герої, важливі для всеосяжного всесвіту Dragon Age. Попередні ігри, персонажі та події не є якорем Dragon Age: The Veilguard, це ваша пригода з абсолютно новим складом напарників, яких ви повинні згуртувати, щоб боротися проти могутньої сили».

Гері Маккей тизерить іншого лиходія, окрім Соласа: «Я не хочу заглиблюватися на територію спойлерів, але я можу сказати, що Жахливий Вовк — не єдиний бог, про якого гравці повинні хвилюватися».

Коли The Veilguard буде нарешті представлено 11 червня, презентація BioWare включатиме 15 хвилин ігрового процесу з початкових моментів гри, що допоможе створити історію. Що стосується геймплея, Маккей каже, що бій у The Veilguard був «великою сферою уваги», і команда хотіла просуватись вперед. Гра матиме колесо здібностей, призначене для того, щоб віддавати накази двом компаньйонам, які можуть приєднатися у битві.

«У рольовій грі бойова стратегія важлива, оскільки ви берете з собою двох напарників до кожного бою. Кожен компаньйон приносить унікальні сили та здібності, які безпосередньо впливають на те, як ви вирішуєте знищити ворогів під рукою. Щоб додати ще один рівень до цього стратегічного елементу, ми представляємо нове колесо здібностей, за допомогою якого ви можете призупинити дію та налаштувати наступний хід – чи то здібності ваших напарників, чи ваші власні».

«Колесо здібностей відкриває величезну кількість стратегічних можливостей, даючи гравцям можливість контролювати потік бою та зв’язувати потужні комбінації здібностей між гравцями та їхніми супутниками, які можуть швидко переломити хід будь-якої битви. Ми вважаємо, що знайшли захопливий баланс між веселощами, плавністю та стратегією для кожної зустрічі».

BioWare не скаже про це прямо, але, здається, всі знають, що багато чого залежить від Dragon Age. Сприйняття гри багато чого скаже про те, чи зможе BioWare відновити себе як студія RPG вищого рівня поряд із Larian, CD Projekt Red та іншими успішними студіями.

«Це гра та досвід, які продовжують традицію BioWare щодо однокористувацьких сюжетів RPG, дія яких відбувається в епічному фентезійному світі Theda. Ми знаємо, що шанувальники Dragon Age і спільнота довго чекали на наступну гру, і ми не можемо бути більш раді поділитися нашим ігровим процесом 11 червня».