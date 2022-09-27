Генетично модифікований вірус герпесу здатен знищувати ракові клітини: у 3 із 9 пацієнтів онкологи відзначили зменшення пухлин

Команда Інституту дослідження раку в Лондоні генетично модифікувала штам вірусу герпесу, щоб він діяв на людей як агент, що убиває рак. Результати початкових випробувань на людях обнадіюють: експериментальне лікування виявилося безпечним та багатообіцяюче ефективним.

«Віруси – один із найстаріших ворогів людства, як ми побачили це під час пандемії. Але наше нове дослідження передбачає, що ми можемо використати деякі їх особливості, які зможуть заразити та знищити ракові клітини», – пояснює Крістіан Хелен з Інституту дослідження раку.

Дослідники вже давно вивчають потенціал онколітичних вірусів, які здатні знищувати ракові клітини без пошкодження здорових тканин, а метод генної інженерії, що з’явився в останні роки, дозволяє на їх основі створити віруси, які зможуть тільки допомагати, а не шкодити.

Вірус RP2

В якості експериментального зразка вчені використовували штам вірусу простого герпесу, який генетично модифікували і назвали RP2.

Вірус RP2, який вводять безпосередньо в пухлину, призначений для подвійної дії: він розмножується всередині ракових клітин, знищуючи їх зсередини, а також блокує CTLA-4 білок, викликаючи імунну реакцію і збільшуючи його здатність вбивати ракові клітини.

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Перша фаза випробувань

Результати першої фази випробування онколітичної терапії у 39 пацієнтів було оголошено на нещодавній медичній конференції в Європі. Пухлини 3 з 9 пацієнтів зменшилися, а 7 з 30, що залишилися, відзначили переваги лікування такими вірусами в поєднанні з іншою імунотерапією – у 4 з 9 пацієнтів з меланомою шкіри, у 2 з 8 пацієнтів з увеальною меланомою ока і у 1 з 3 пацієнтів з раком голови і шиї зростання пухлини припинилося або зменшилося.

«Рідко можна побачити такі хороші показники на ранніх стадіях клінічних випробувань, оскільки їхня основна мета – перевірити безпеку лікування, і в них беруть участь пацієнти з дуже занедбаними формами раку, для яких поточні методи лікування перестали працювати. Я дуже хочу побачити і подальшу перевагу, щоб ми могли вилікувати більшу кількість пацієнтів», – сказав дослідник, який працює над проєктом, Кевін Харрінгтон.

Повне одужання

У 39-річного Кшиштофа Войковські, будівельника із Західного Лондона, у травні 2017 року було діагностовано мукоепідермоїдну карциному, різновид раку слинних залоз.

Незважаючи на численні операції, йому сказали, що варіантів лікування не залишилося, тому у 2020 році Кшиштоф погодився на пропозицію Інституту взяти участь у дослідженні RP2.

«Мені робили ін’єкції кожні два тижні, і вони повністю позбавили мене раку. Усього за два роки – це справжнє диво, немає іншого слова, щоб описати це», – розповідає Кшиштоф.

Перша фаза випробування в першу чергу мала перевірити безпеку лікування – серйозних побічних ефектів не зафіксовано. Для експерименту вибирали пацієнтів з декількома різними типами раку – у наступних випробуваннях онкологи зосередяться на виявленні найбільш відповідних типів раку для такого виду терапії.

Джерело: New Atlas, SkyNews