Геймер похизувався раннім доступом до GTA 6 та пошкодував про це

Один з користувачів Reddit спокусився можливістю пограти у GTA 6 ще до релізу, однак його чекав дуже неприємний сюрприз.





Виток ранньої версії GTA 6 врешті-решт виявився вірусом, який викликав збої у роботі Windows. Зараз багато хто полює на будь-які витоки, пов’язані з довгоочікуваною грою від Rockstar для підвищення власної популярності. NotAGoat3 опублікував скриншот з нібито установником GTA 6 та викликав справжній ажіотаж.

Опубліковане зображення демонструє установник, схожий на ті, які використовують великі піратські групи. Геймер стверджував, що встановлювані файли це саме довгоочікувана GTA 6. Він навіть дозволив собі поглузувати з інших, однак невдовзі й сам став об’єктом для глузування.

Дуже скоро інші користувачі з Reddit дізнались, що хвалько звернувся по допомогу у групу безпеки. Там він пояснив, що завантажив файл від людини, якій, як він думав, можна було довіряти. Після спроби встановлення комп’ютер почав працювати дуже повільно. Це включало підвисання під час входу в систему, несправність клавіші Windows та примарний курсор миші.

Геймер непокоївся, що відновити нормальну роботу Windows можна тільки скиданням до заводських налаштувань. Вивчення історії повідомлень NotAGoat3 дозволило дізнатись, що установник GTA 6 виявився вірусом.





Малоймовірно, що Rockstar допустить виток повноцінної версії гри, коли навіть пов’язана з нею інформація суворо фільтрується, а кожний реальний виток перетворюється на скандал. Однак з наближенням дати релізу (19 листопада) пірати активізуватимуться все більше, маскуючи віруси та шкідливе ПЗ під виглядом ігрових файлів.

Ми писали, що СЕО Take-Two одним жартом поставив крапку у чутках про перенесення GTA 6. Другий трейлер, що вийшов у травні 2025 року, показав Джейсона та Лусію на тлі штату Леоніда і шести ігрових локацій — але повноцінного геймплею досі не було.

Джерело: NotebookCheck ; TheGamer