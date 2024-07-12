Гігантська цифрова «Сфера» в Лас-Вегасі використовує 150 відеокарт Nvidia для виведення зображення 16K

Нещодавно ми розповідали про деякі технічні характеристики величезного кулеподібного світлодіодного екрана Sphere в Лас-Вегасі. А тепер Nvidia поділилася додатковою інформацією про апаратні графічні ресурси, які забезпечують вивід зображення на гігантський екран з високою роздільною здатністю.

Площа Сфери становить 580 000 квадратних футів (53884 м2), а площа внутрішньої сторони — 160 000 квадратних футів (14865 м2). Як внутрішній, так і зовнішній екрани підтримують вивід відео з роздільною здатністю 16K. Кожен з них покладається на набір з 27 вузлів, кожен з яких забезпечує потокову передачу в 4K через ПЗ Hitachi Vantara.

Nvidia характеризує дисплей як 16x16K. Внутрішній екран описується як тришаровий, що, ймовірно, означає, що три світлодіоди формують кожен піксель екрана. Такі багатошарові дисплеї підвищують яскравість пікселів, значно економлячи електроенергію, що є значною потребою для екрана площею майже 4 акри. Тришаровий екран 16K може відображати інформацію з максимальною швидкістю 60 кадрів в секунду та затримкою 5 мс або менше.

Екран містить 1,2 млн програмованих світлодіодних точок, кожна з яких містить 48 окремих діодів. Всі вони працюють разом для формування необхідного зображення. Для обробки графічної інформації використовуються серверні комп’ютери на базі 150 прискорювачів Nvidia RTX A6000. Інфраструктуру та програмне забезпечення для цих серверів надає підрозділ Hitachi Vantara. Всі 27 вузлів, що використовуються у Sphere, містять 4 ПБ (1 ПБ = 1024 ТБ) флешпам’яті зі швидкістю передачі даних 400 ГБ/с.

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Nvidia та Hitachi Vantara беруть на себе відповідальність за підключення до мережі відображувальних вузлів Sphere, обладнання, а також підключення Сфери до Sphere Studios у Бербанку, Каліфорнія, де створюється контент для Sphere.

Sphere Studios у Бербанку має інтер’єр Сфери у чверті масштабу для цілей тестування. Студія для створення контенту використовує графічні процесори для центрів обробки даних Nvidia A40. Також у творчому процесі використовується система камери Big Sky, яка знімає нестиснуті зображення 18K зі швидкістю 120 к/с на сенсор розмірами 77,5×75,6 мм та індивідуальні об’єктиви «риб’яче око». Камера Big Sky заповнює накопичувач на 32 ТБ за 17 хвилин при записі зі швидкістю 60 к/с та досягає швидкості передачі даних 60 ГБ/с при вивантаженні зображень на зовнішні пристрої зберігання.

Джерело: tomshardware

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