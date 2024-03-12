Гіперзвуковий літак Stratolaunch TA-1 провів тестовий політ та досяг швидкості близько до 5 Махів

Каліфорнійський стартап Stratolaunch завершив перший політ свого гіперзвукового літака Talon-A з активним двигуном. Кінцевою метою стартапу є розробка багаторазової версії літака, здатного літати на них зі швидкістю, що в 5 разів перевищує швидкість звуку.

Масивний літак-носій Roc стартував у суботу з повітряно-космічного порту Мохаве в Каліфорнії, маючи на борту TA-1. Потім літак випустив гіперзвуковий апарат на висоті близько 10 700 метрів, звідки він помчав у небі зі швидкістю, що наближалася до 5 Махів.

«Хоча я не можу поділитися конкретною висотою та швидкістю, яку досяг TA-1 через власні угоди з нашими клієнтами, ми раді повідомити, що на додаток до виконання всіх основних і замовницьких цілей польоту ми досягли високих надзвукових швидкостей, наближаючись до 5 Махів і зібрали величезну кількість даних та досягли неймовірної цінності для наших клієнтів», — сказав президент і генеральний директор Stratolaunch Закарі Кревор.

Отримані дані компанія використовуватиме для свого майбутнього польоту TA-2 ─ багаторазової версії гіперзвукового літака. Його перший політ запланований на кінець цього року. Майбутні версії літаків Talon-A матимуть ракетний двигун і зможуть перевозити корисні вантажі на гіперзвукових швидкостях. Компанія також планує розробити більший гіперзвуковий літак під назвою Talon-Z і космічний літак Black Ice, який перевозитиме корисні вантажі та, можливо, пасажирів на орбіту Землі.

Стартап Stratolaunch було засновано у 2011 році з метою використання літака Roc для запуску в космос ракети Pegasus XL від Orbital ATK (подібно до того, як зараз працює SpaceShipTwo Virgin Galactic). Після смерті засновника Пола Аллена у 2018 році компанія змінила напрямок, зосередившись на розробці, розгортанні та польотах гіперзвукових апаратів.

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У грудні 2021 року Stratolaunch оголосила про укладення контракту з Агентством протиракетної оборони Пентагону на надання випробувального стенда для розробки стратегій захисту від гіперзвукових загроз. Stratolaunch намагається імітувати ці ракетні загрози за допомогою своїх гіперзвукових апаратів, які літають на великих висотах і швидкості, що ускладнює видачу попереджень перед нападом.

Джерело: gizmodo

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