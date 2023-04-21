Голі дупи на Imgur — все. З 15 травня на платформі заборонять порно та відверту еротику («застарілий контент» також перевірять)

Популярна платформа для розміщення зображень Imgur припиняє розповсюджувати порнографію. У своєму блозі сайт повідомив, що нові умови обслуговування набудуть чинності 15 травня. Відповідно до них з платформи буде видалено «[фото] оголеного тіла, порнографія та матеріали відверто сексуального характеру», а також «застарілий, такий, що не використовується, та неактивний контент, не прив’язаний до облікового запису користувача». Будь-які зображення, що не відповідають умовам, рекомендується зберегти в іншому місці.

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Повідомлення не містить подробиць про те, як Imgur визначатиме «старий, невикористовуваний та неактивний контент». Точність цього визначення істотно вплине на охоплення величезної кількості непорнографічних зображень. Їхнє видалення може позначитися на форумах та інших спільнотах, де розміщені посилання на контент Imgur.

Раніше Imgur здійснював дворівневий підхід до матеріалів сексуального характеру. Правила давно забороняють завантажувати їх для перегляду на сайті, але контент можна завантажити для доступу безпосередньо через його URL.

Imgur стверджує, що відверті зображення (а також незаконний контент) «історично становили ризик для спільноти Imgur та його бізнесу». Сучасні вебплатформи покладаються на велику мережу партнерів, і всі, від платіжних систем до магазинів застосунків, історично побоюються працювати з сервісами, які пропонують прямий доступ до контенту для дорослих.

Компанія заявляє, що для виявлення відвертого вмісту на Imgur буде використовуватися комбінація автоматичних систем та людей-модераторів, додавши, що «художню наготу», як і раніше, буде дозволено. Припускаючи, що провести кордон між цими двома групами може бути складно, Imgur пропонує користувачам зв’язатися з сервісом, якщо їм буде заборонено «завантажувати контент, який помилково позначений як відвертий». Аналогічний крок зробив Tumblr у 2018 році, попри протести спільноти. Втім, пізніше частину контенту знову дозволили.

Видаляючи відображення розділів 2019 року, в Imgur наголошували, що жодного контенту не буде видалено або переміщено, що посилання на контент залишаться працездатними та що будь-який законний відвертий вміст може бути завантажений на сервер, якщо він не відображатиметься у загальнодоступній галереї. Менш ніж за 4 роки ці обіцянки виявилися недійсними.

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Джерело: The Verge