Голлівуд «скасовує» Ніла Ґеймана: призупинені «Добрі передвісники» та інші проєкти за творами письменника

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Шанувальникам серіалу «Добрі передвісники» доведеться принаймні зачекати третього сезону, якщо не гірше. Знаменитого письменника Ніла Ґеймана можуть «скасувати».

Видання Deadline повідомляє, що робота над третім сезоном зупинена, Amazon Prime Video розглядає «можливі зміни у виробництві». Серіал «Добрі передвісники», номінований на «Еммі», заснований на романі Ніла Ґеймана та Террі Пратчетта. Ґейман — один з найбільш екранізованих авторів, зараз на Netflix користається успіхом «Пісочний чоловік». Письменник брав активну участь у серіалі як шоуранер та сценарист. Раніше на екрани потрапили «Американські боги», «Зоряний пил» та інші його романи й оповідання.

Хмари згустилися навколо Ґеймана після випуску в липні серії подкастів із чотирьох частин під назвою «Майстер: звинувачення проти Ніла Ґеймана» від британської компанії Tortoise Media. Вона розслідує звинувачення в сексуальному насильстві, висунуті проти автора кількома жінками протягом багатьох років. Rolling Stone також висвітлив цю історію. Ґейман заперечує звинувачення.

Іншу адаптацію роману письменника, повнометражний фільм Disney «Книга кладовища», також поставлено «на паузу», про що писав IndieWire, хоча за даними інсайдерів деякі інші фактори теж вплинули на рішення. Раніше Variety повідомив про скасування серіалу Netflix «Мертві хлопці-детективи».

У наведених випадках скасування або призупинення видавці офіційно не повідомляли про їхні причини. Проте збіг усіх перерахованих обставин у відносно короткий проміжок часу веде до думки про зв’язок сексуального скандалу та кіновиробництва.

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