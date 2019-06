Рецензия на сериал Good Omens / «Благие знамения»

Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch, или же просто «Благие знамения» в русском переводе – блистательный юмористический роман двух неординарных британских писателей-фантастов, Терри Пратчетта и Нила Геймана, экранизацию которого мы ждем уже более 20 лет. Что ж, сериал Good Omens / «Благие знамения» от BBC и Amazon Prime – это превосходный и недвусмысленный (с некоторыми более поздними дополнениями, уточнениями и редакциями) перенос текста романа в телеформат, сделанный под руководством самого достопочтенного Нила Геймана. Жаль, что Терри Пратчетт не дожил до этого знаменательного события.

Good Omens / «Благие знамения» Жанр фэнтези, комедия

Создатель Нил Гейман

В ролях Дэвид Теннант (Кроули), Майкл Шин (Азирафель), Сэм Тэйлор Бак (Адам Янг), Джози Лоуренс (Агнеcса Псих), Адриа Архона (Анафема Гаджет), Майкл Маккин (сержант Шедвелл), Джек Уайтхолл (Ньютон Пульцифер), Миранда Ричардсон (мадам Трейси), Френсис МакДорманд (голос Бога), Брайан Кокс (голос Смерти), Бенедикт Камбербэтч (голос Сатаны) и др.

Каналы BBC, Amazon Prime

Год выпуска 2019

Серий 6

Сайты IMDb

Серьезно, впервые об экранизации «Благих знамений» заговорили еще в 1999 г., причем режиссером картины должен был стать Терри Гиллиам, один из «Монти Пайтонов», под чьим руководством были созданы такие картины как Brazil (1985), The Fisher King (1991), 12 Monkeys (1995), Fear and Loathing in Las Vegas (1998), The Man Who Killed Don Quixote (2018). Увы, не срослось, и может быть, к лучшему, хотя о фильме вспоминали вплоть до 2008 г. В 2012 г. о картине упомянула дочь Терри Пратчетта, игровой сценарист Рианна Пратчетт (Mirror’s Edge, Tomb Raider, Thief (2014), Rise of the Tomb Raider). Фильмом должна была заниматься созданная Рианной компания Narrativia, но с тех пор тишина.

В 2011 г. Нил Гейман заговорил о телесериале по «Благим знамениям», режиссером которого должен был стать другой «Монти Пайтон», Терри Джонс, но опять что-то пошло не так. В 2016 г., через некоторое время после смерти Терри Пратчетта, Нил Гейман сообщил о возобновлении работы над сериалом. По просьбе умершего товарища Гейман сам занялся написанием сценария. Мало того, мы узнали, что в свое время авторы обговаривали продолжение, роман 668 — The Neighbour of the Beast, который не случился по причине переезда Геймана в США. Что ж, в этот раз Гейман сдержал слово, и минисериал от BBC и Amazon Prime все-таки увидел свет. И это действительно классный сериал.

Если вы не читали оригинальный роман и не знакомы с творчеством Терри Пратчетта и Нила Геймана, позвольте обрисовать ситуацию в двух словах. Оба автора – замечательные британские писатели, воспитанные на классическом британском юморе. Оскар Уайльд, П. Г. Вудхауз, Дуглас Адамс, «Монти Пайтон», «Черная Гадюка», «Дживс и Вустер», «Шоу Фрая и Лори», вот это вот все. Оба выбрали своей стезей юмористическую фантастику и фэнтези. Оба великолепно владеют словом. Оба невероятно начитаны. Понятное дело, что «Благие знамения», задуманные изначально как роман-пародия на хоррор-фильм The Omen (1976), быстро превратились в неформальное соревнование авторов, словесное фехтование, где каждое предложение – хитрый финт, обманный замах и молниеносный удар. Следить за танцем слов в романе – настоящее наслаждение. Тем, кто в ладах с английским, рекомендуем читать в оригинале, тем же, кто нет – в украинском переводе. Русская версия – это настоящая катастрофа.

Понятное дело, что адаптировать для сериального формата роман, в котором каждый абзац требует небольшой сноски, а то и двух, каждое предложение — объяснения, а каждое слово — отдельной энциклопедической статьи – невероятно сложно. Поэтому Гейман и вынужден был ввести в Good Omens рассказчика, человека за кадром, в уста которого вложен текст от авторов. Этим персонажем в фильме стал Бог, озвученный Френсис МакДорманд (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Да, сериал тоже стоит смотреть в оригинале, тем более что Сатану здесь озвучил Бенедикт Камбербэтч, а Смерть – Брайан Кокс. Это небольшие роли, но в английской версии они звучат намного значимей.

Кратко о сюжете. В целом это та же история, которая была рассказана в The Omen, вот только здесь становлению Антихриста и началу Армагеддона мешают ангел и демон, привыкшие к жизни на Земле, окончательно очеловечившиеся и сдружившиеся. Плюс еще несколько персонажей, в числе которых сам Антихрист и его друзья, четыре всадника Апокалипсиса, средневековая ведьма и ее потомок, средневековый охотник на ведьм и его потомок и другие забавные ребята плюс один пес.

Good Omens – это шесть серий абсурдного британского юмора, шуток на библейские темы, намеков и отсылок к другим фильмам, книгам и играм. Это рафинированные Пратчетт и Гейман, и если вы небезразличны к творчеству этих авторов, то вы, скорее всего, уже посмотрели сериал и, вероятно, поняли, что в нем есть множество более поздних дополнений от Нила Геймана. По большому счету, половина шестой серии – это новый контент, все невероятно милые встречи Кроули и Азирафеля в важные моменты человеческой истории – позднее и очень удачное дополнение. Как и расширение сюжетных линий ангелов и демонов (не такое удачное), которое явно намекает на второй сезон сериала, по тому самому, так и не состоявшемуся продолжению 668 — The Neighbour of the Beast.

Что ж, стоит признать, что Гейман проделал отличную работу, дополнения хорошо легли в канву основной истории, хотя для этого пришлось кое-чем пожертвовать. Лично меня расстроило уменьшение роли Всадников и исчезновение эпизода с байкерами. В остальном же Good Omens — невероятно точная, как для такого сложного произведения, адаптация оригинального романа.

Good Omens – это настоящий бенефис Дэвида Теннанта и Майкла Шина, скажем честно, лучших Кроули и Азирафеля не стоило и желать. Между актерами действительно ощущается какая-то мистическая связь и каждый раз, когда эти двое появляются в кадре, сериал буквально расцветает. Не то чтобы я недооценивал вклад других актеров, скажем, той же невероятно милой Адриа Архона (Анафема Гаджет) и яркой Миранды Ричардсон (мадам Трейси), но дуэт Теннанта и Шина – это нечто.

Поругать Good Omens стоит разве что за несколько неряшливую компьютерную графику, но тут, как я понимаю, нужно было выбирать, на чем экономить: на гонорарах актеров или на CG, лично я рад, что создатели сериала выбрали второе.

Good Omens — сериал не для всех. Тем, кто любит абстрактный английский юмор и антиклерикальный стеб, он несомненно понравится. Тем же, кто привык к более серьезной фэнтези и на дух не переносит шутки на тему веры, смотреть его определенно не стоит.

P.S. Рианна Пратчетт и студия Narrativia работают над превращением романа Терри Пратчетта «Стража! Стража!» в полицейский процедурал The Watch для канала BBC America. Заказано 8 эпизодов.