Ембер Герд і Джонні Депп домовились про “врегулювання справи” щодо наклепу — акторка виплатить колишньому чоловіку $1 млн

Ембер Герд заявила в понеділок, що погодилась “врегулювати” звинувачення про наклеп, що були висунуті Джоні Деппом, та покласти край багаторічним судовим суперечкам щодо жорсткого поводження у шлюбі.

У дописі в Instagram Ембер пише, що рішення далось їй “важко” і слідувало за “великими обговореннями”. Акторка додає, що не варто вважати, що вона “пішла на поступки”.

У 2022 році Депп і Герд подали один на одного до суду за наклеп — кожен стверджував, що зазнав жорстокого поводження під час 5 річних стосунків, майже 2 роки з яких прийшлися на офіційний шлюб. Шеститижневий судовий процес транслювався по телебаченню і супроводжувався яскравими та не дуже приємними свідченнями зірок.

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Герд стверджувала, що Депп неодноразово нападав на неї, душив і одного разу зґвалтував пляшкою з-під лікеру. Під час надання свідчень вона часто плакала. Тим часом актор розповідав, що Ембер була аб’юзером у стосунках, а він намагався відступити щоразу, коли вона спричиняла насильство. Пара надала аудіозаписи сварок, щоб підтвердити власні версії.

У червні суд постановив, що Герд обмовила Деппа, і зобов’язав її виплатити ексчоловіку загалом близько $15 млн. Самого актора зобов’язали надати на користь Герд $2 млн.

У своєму дописі Герд також сказала, що втратила віру в американську правову систему та вважає, що правова система Великобританії є більш “надійною, неупередженою та справедливою”. Акторка також розкритикувала ЗМІ США, заявивши, що вони віддають перевагу “популярності та владі” над “прямими доказами”.

“Я піддалася такому приниженню, яке не можу пережити. Навіть якщо моя апеляція в США буде успішною, найкращим результатом буде повторний розгляд справи. Я просто не можу проходити через це втретє”, — каже Герд.

Адвокати Бен Чу та Камілла Васкес заявили, що актор отримає виплату у розмірі $1 млн від страхових компаній акторки, Джонні своєю чергою обіцяв пожертвувати кошти на благодійність.

“Ми раді офіційно закрити двері в цій болісній главі для пана Деппа, який протягом процесу ясно демонстрував свій намір довести правду”, — заявили адвокати.

Раніше Google оголосив, що Джонні Депп став найпопулярнішою людиною 2022 року за пошуковими запитами. Ембер Герд зайняла третю сходинку у категорії.

Джерело: Reuters